德國副總理將訪中 經貿投資議題棘手

德國副總理兼經濟部長哈柏克本週訪問中國，時值歐中關於電動車關稅爭端升級，外媒報導，哈柏克除將表態公平競爭是德國「核心」利益外，德中還有另一些棘手的經貿投資議題。

德國之聲19日報導，德國副總理、經濟部長哈柏克（Robert Habeck）本週出訪韓國和中國，計劃就貿易、氣候保護和能源政策等話題展開磋商。其中22日他將在北京與官員會談。

德國經濟部發言人先前明確表示，哈柏克在中國不會就關稅問題進行談判，但他將強調，基於世界貿易組織（WTO）規則的國際公平競爭條件是德國的「核心」利益，而尋找符合世貿組織法規的解決方案，則是歐盟執委會的任務。

在哈柏克到訪前，中國方面表達了具體的期待。

英文官媒「中國日報」刊文，在歐盟7月4日臨時關稅生效前，希望哈柏克在與中方交流中能找到恰當的解決辦法；另「環球時報」援引北京外國語大學教授崔洪建說法，這次訪問是德國政府尋求雙邊合作而不是對抗的一次機會。

但除了關稅，德中之間還有另一些棘手的經貿投資議題。

例如德國機械設備製造商協會（VDMA）呼籲哈柏克在中國談及產能過剩的問題，VDMA表示，中國企業產能過剩導致歐洲包括建築機械製造在內的一些行業市場發生扭曲，憂心這一現象未來可能蔓延到其他機械製造領域。

至於對中方而言，可能會向哈柏克提出的話題包括關於德國「投資審查法」的問題，因這項法規將使中資入股德國公司的門檻提高。

路透社則報導，哈柏克預計將在處理貿易關係之際，也可能在台灣和俄羅斯等敏感議題向中國施壓。

哈柏克此行前一週，歐盟執行委員會（EuropeanCommission）提議對從中國進口的電動車徵收最高達到38.1%的關稅，這意味著雙方經濟關係的新低點，並促使中國威脅對歐盟豬肉出口進行報復。

身為歐洲最大經濟體，德國的意見尤為重要，其主要汽車製造商強烈反對歐盟加徵關稅措施。德國敦促對話，同時也期待中國妥協。