丁薛祥訪歐盟：對中電動車加稅不利歐綠色轉型

中國國務院副總理丁薛祥18日在比利時布魯塞爾會見歐盟執委會副主席塞夫柯維奇時表示，歐盟對中國電動汽車加徵關稅，是典型的保護主義，不利歐盟綠色轉型，有損全球應對氣候變化合作大局。

人民日報19日報導，18日丁薛祥在比利時布魯塞爾會見塞夫柯維奇（Maros Sefcovic），共同舉行第5次中歐環境與氣候高層對話。

丁薛祥表示，中方始終視歐洲為多極格局中的重要一極，雙方要共同落實中歐領導人重要共識，推動綠色轉型合作，鞏固中歐關係穩定向好情勢。

丁薛祥指出，中國堅定實施應對氣候變化的國家戰略，宣布2030年前實現碳達峰、2060年前實現碳中和，制定實施一系列舉措，確保如期實現「雙碳」目標。

丁薛祥表示，中歐雙方在綠色轉型中有廣泛共同利益和巨大合作空間。要有效發揮高層對話機制作用，求同存異，相向而行，深化中歐綠色夥伴關係。

丁薛祥強調，電動汽車是能源綠色低碳轉型的標誌性產品。歐盟對中國電動汽車加徵關稅，是典型的保護主義，不利歐盟綠色轉型，有損全球應對氣候變化合作大局。

他表示，希望歐方增強環境氣候和經貿領域對中國合作政策的一致性，避免因為經貿摩擦遲滯綠色轉型進程，避免設置綠色壁壘干擾正常經貿合作。雙方要通過對話協商，妥善處理經貿摩擦。中方維護自身正當合法利益的決心堅定不移。

報導引述塞夫柯維奇表示，歐方重視電動汽車產業發展，願與中方通過對話妥處分歧。

報導表示，雙方有關部門圍繞應對氣候變化、保護生態環境等議題進行對話交流，梳理第4次高層對話以來的合作成效，討論下一步合作舉措。