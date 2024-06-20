快訊

得來速AI點餐點到「培根冰淇淋」？美國麥當勞受不了急喊卡 終止IBM合作

北京要外送員「跟黨走」 透露三中全會民企政策走向？

撥穗儀式進行中…復旦大學畢典老師遭賞耳光 施暴者疑是台灣學生

丁薛祥訪歐盟：對中電動車加稅不利歐綠色轉型

中央社／ 台北20日電
中國中央政治局常委、國務院副總理丁薛祥18日在比利時布魯塞爾會見歐盟執委會副主席塞夫柯維奇。（新華社）
中國中央政治局常委、國務院副總理丁薛祥18日在比利時布魯塞爾會見歐盟執委會副主席塞夫柯維奇。（新華社）

中國國務院副總理丁薛祥18日在比利時布魯塞爾會見歐盟執委會副主席塞夫柯維奇時表示，歐盟對中國電動汽車加徵關稅，是典型的保護主義，不利歐盟綠色轉型，有損全球應對氣候變化合作大局。

人民日報19日報導，18日丁薛祥在比利時布魯塞爾會見塞夫柯維奇（Maros Sefcovic），共同舉行第5次中歐環境與氣候高層對話。

丁薛祥表示，中方始終視歐洲為多極格局中的重要一極，雙方要共同落實中歐領導人重要共識，推動綠色轉型合作，鞏固中歐關係穩定向好情勢。

丁薛祥指出，中國堅定實施應對氣候變化的國家戰略，宣布2030年前實現碳達峰、2060年前實現碳中和，制定實施一系列舉措，確保如期實現「雙碳」目標。

丁薛祥表示，中歐雙方在綠色轉型中有廣泛共同利益和巨大合作空間。要有效發揮高層對話機制作用，求同存異，相向而行，深化中歐綠色夥伴關係。

丁薛祥強調，電動汽車是能源綠色低碳轉型的標誌性產品。歐盟對中國電動汽車加徵關稅，是典型的保護主義，不利歐盟綠色轉型，有損全球應對氣候變化合作大局。

他表示，希望歐方增強環境氣候和經貿領域對中國合作政策的一致性，避免因為經貿摩擦遲滯綠色轉型進程，避免設置綠色壁壘干擾正常經貿合作。雙方要通過對話協商，妥善處理經貿摩擦。中方維護自身正當合法利益的決心堅定不移。

報導引述塞夫柯維奇表示，歐方重視電動汽車產業發展，願與中方通過對話妥處分歧。

報導表示，雙方有關部門圍繞應對氣候變化、保護生態環境等議題進行對話交流，梳理第4次高層對話以來的合作成效，討論下一步合作舉措。

歐盟 綠色 電動汽車

延伸閱讀

遠銀射四箭 轉型實體金控

泰谷轉型 跨足半導體

看好熟齡消費力 禮客Outlet轉型「壯世代」商場

新北發展電動車出口產業鏈 7月辦充電樁技術座談

相關新聞

德國副總理將訪中 經貿投資議題棘手

德國副總理兼經濟部長哈柏克本週訪問中國，時值歐中關於電動車關稅爭端升級，外媒報導，哈柏克除將表態公平競爭是德國「核心」利...

丁薛祥訪歐盟：對中電動車加稅不利歐綠色轉型

中國國務院副總理丁薛祥18日在比利時布魯塞爾會見歐盟執委會副主席塞夫柯維奇時表示，歐盟對中國電動汽車加徵關稅，是典型的保...

時隔5年 大連再辦夏季達沃斯

2024年世界經濟論壇新領軍者年會（夏季達沃斯）將於6月25至27日在大連舉行。本屆年會主題為「未來增長的新前沿」，旨在...

海創會福州揭幕 助力科創發展

第二十二屆中國·海峽創新項目成果交易會（海創會）18日在福州開幕。中新社報導，本屆海創會以「建設科技成果轉化公共服務平台...

加強亞太工作 IMF設立上海區域中心

2024陸家嘴論壇開幕式19日登場，國際貨幣基金（IMF）總裁喬治艾娃（Kristalina Georgieva）致詞時...

科創板改革 中證監將推動8措施

2024陸家嘴論壇開幕式19日登場，中國證監會主席吳清在會上演講時宣布，證監會將發布深化科創板改革的八項措施，健全發行承...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。