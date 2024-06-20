陸國家隊買港股…恒指飆漲 國新投資看好央企長期價值

大陸國資委所屬的中國國新控股在其官網披露，旗下國新投資昨（19）日認購三檔發行中的港股ETF。國新投資未公布買入規模，且該三檔ETF尚未公開在市場買賣，但消息提振昨天港股大漲514點，恒生指數最終站上18,000點大關收在18,430點，漲幅高達2.8%。

國新投資昨認購廣發基金、南方基金、景順長城基金等公司發行的首批中證國新港股通央企紅利ETF，該ETF追蹤中證國新港股通央企紅利指數，於去年9月13日推出。

該指數從港股通內選取國資委央企名錄中分紅水準穩定且股息率較高的上市公司作為指數樣本。

國新投資表示，此舉傳遞出堅定看好港股央企上市公司長期價值的積極信號，同時也彰顯國有資本運營公司在維護央企市場價值，提升港股央企上市公司定價權方面的責任擔當。

該ETF前十大個股合計權重高達70%，包括中國海洋石油、中國石油股份、中國移動等總市值接近或超過人民幣1兆元的央企龍頭企業。比較特別的是，該ETF將在大陸與香港兩地發行，兩地同時進行ETF發行上市屬市場首創。

首批的三檔中證國新港股通央企紅利ETF產品在大陸計畫於6月11日至21日發行；香港市場產品計畫於7月初發行，並於7月中旬在上交所和港交所兩地同步上市。

國家隊多次出手買進ETF，早在去年12月，正值A股行情走勢萎靡的時期，國新控股在去年12月1日公告稱，旗下國新投資增持中證國新央企科技類指數基金，並將在未來繼續增持。2023年財報資料顯示，國新投資在去年下半年大舉加倉博時央企創新驅動ETF、南方央企科技ETF等三檔央企ETF，期末持有規模超過17億單位。