陸國家隊買港股…恒指飆漲 國新投資看好央企長期價值

經濟日報／ 記者林茂仁／綜合報導
大陸國資委所屬的中國國新控股在其官網披露，旗下國新投資昨（19）日認購三檔發行中的港股ETF。 中國新聞社
大陸國資委所屬的中國國新控股在其官網披露，旗下國新投資昨（19）日認購三檔發行中的港股ETF。 中國新聞社

大陸國資委所屬的中國國新控股在其官網披露，旗下國新投資昨（19）日認購三檔發行中的港股ETF。國新投資未公布買入規模，且該三檔ETF尚未公開在市場買賣，但消息提振昨天港股大漲514點，恒生指數最終站上18,000點大關收在18,430點，漲幅高達2.8%。

國新投資昨認購廣發基金、南方基金、景順長城基金等公司發行的首批中證國新港股通央企紅利ETF，該ETF追蹤中證國新港股通央企紅利指數，於去年9月13日推出。

該指數從港股通內選取國資委央企名錄中分紅水準穩定且股息率較高的上市公司作為指數樣本。

國新投資表示，此舉傳遞出堅定看好港股央企上市公司長期價值的積極信號，同時也彰顯國有資本運營公司在維護央企市場價值，提升港股央企上市公司定價權方面的責任擔當。

該ETF前十大個股合計權重高達70%，包括中國海洋石油、中國石油股份、中國移動等總市值接近或超過人民幣1兆元的央企龍頭企業。比較特別的是，該ETF將在大陸與香港兩地發行，兩地同時進行ETF發行上市屬市場首創。

首批的三檔中證國新港股通央企紅利ETF產品在大陸計畫於6月11日至21日發行；香港市場產品計畫於7月初發行，並於7月中旬在上交所和港交所兩地同步上市。

國家隊多次出手買進ETF，早在去年12月，正值A股行情走勢萎靡的時期，國新控股在去年12月1日公告稱，旗下國新投資增持中證國新央企科技類指數基金，並將在未來繼續增持。2023年財報資料顯示，國新投資在去年下半年大舉加倉博時央企創新驅動ETF、南方央企科技ETF等三檔央企ETF，期末持有規模超過17億單位。

ETF 指數 港股

延伸閱讀

12強／中華隊熱身賽戰捷克 三振大谷的投手將來台

柯文哲酸賴清德成立委員會：除了安插自己人 看不出什麼效果

歐國盃／年齡相加106歲 德國世足金牌3老穩定全隊軍心

陸上市公司被要求巨額補稅 專家：加強稅收徵管

相關新聞

科創板改革 中證監將推動8措施

2024陸家嘴論壇開幕式19日登場，中國證監會主席吳清在會上演講時宣布，證監會將發布深化科創板改革的八項措施，健全發行承...

市場押注 陸人行放手人民幣走貶

路透報導，從外匯政策出現的跡象觀察到，大陸官方可能很快會放棄抑制寬鬆貨幣政策的態度。因從最新的經濟數據來看，大範圍降息應...

陸國家隊買港股…恒指飆漲 國新投資看好央企長期價值

大陸國資委所屬的中國國新控股在其官網披露，旗下國新投資昨（19）日認購三檔發行中的港股ETF。國新投資未公布買入規模，且...

時隔5年 大連再辦夏季達沃斯

2024年世界經濟論壇新領軍者年會（夏季達沃斯）將於6月25至27日在大連舉行。本屆年會主題為「未來增長的新前沿」，旨在...

海創會福州揭幕 助力科創發展

第二十二屆中國·海峽創新項目成果交易會（海創會）18日在福州開幕。中新社報導，本屆海創會以「建設科技成果轉化公共服務平台...

加強亞太工作 IMF設立上海區域中心

2024陸家嘴論壇開幕式19日登場，國際貨幣基金（IMF）總裁喬治艾娃（Kristalina Georgieva）致詞時...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。