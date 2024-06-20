陸央行行長潘功勝：國債買賣納工具 不是QE

中國人民銀行（大陸央行）行長潘功勝昨（19）日表示，人行正在研究未來貨幣政策框架，其中包含將逐步把二級市場公債買賣納入貨幣政策工具箱。他強調，把國債買賣納入貨幣政策工具箱不代表要搞量化寬鬆（QE），而是會與其他工具綜合搭配使用。

2024陸家嘴論壇昨日登場，本屆主題為「以金融高質量發展推動世界經濟增長」，潘功勝於會上作主題演講時表示，人行正在研究未來貨幣政策框架，包含優化貨幣政策調控的中間變數。

他指出，要逐步將二級市場公債買賣納入貨幣政策工具箱，人行正與財政部共同研究推動落實。潘功勝並強調，「把國債買賣納入貨幣政策工具箱不代表要搞量化寬鬆」，而是將其定位於基礎貨幣投放管道和流動性管理工具，既有買也有賣，與其他工具綜合搭配。

潘功勝還說，傳統意義上，貨幣政策是總量工具，「但中國經濟運作中，許多矛盾和挑戰是結構性的，結構調不好，總量調控也很難有效發揮作用」，因此要健全且精準適度的結構性貨幣政策工具體系。此外，也要提升貨幣政策透明度。

同時，大陸證監會主席吳清在會上宣布，將發布服務科技創新和新質生產力發展的八條措施。其中提到，強化上交所科創板「硬科技」定位，將進一步完善科技型企業精準識別機制，發揮好市場作用，支持具有關鍵核心技術、市場潛力大、科創屬性突出的優質未盈利科技型企業在科創板上市。