市場押注 陸人行放手人民幣走貶

路透報導，從外匯政策出現的跡象觀察到，大陸官方可能很快會放棄抑制寬鬆貨幣政策的態度。因從最新的經濟數據來看，大範圍降息應該越快越好。市場認為，人行可能會允許人民幣逐步貶值。

報導指出，儘管美元指數再次下滑，人行昨（19）日將人民幣對美元的中間價設在7.1159元，意外下調11個基點。為抑制美元走勢對人民幣中間價影響而進行的調整似乎再次減弱，從而允許中間價下調。

陸家嘴論壇重點宣示

在岸人民幣對美元昨日下午盤收報7.2570，較前一交易日官方收盤價跌8基點，較前一交易日夜盤跌32基點，維持在近七個月低位，逼近中間價上下浮動2%的下限價位。

在昨（19）日開幕的陸家嘴論壇上，人民幣匯率也是焦點議題之一。人行行長潘功勝表示，人民幣匯率在複雜的形勢下保持基本穩定。今年主要發達經濟體貨幣政策轉向的時點不斷調整，中美利差保持在相對高位，人行堅持市場在匯率形成機制中的決定性作用，但同時將強化預期引導，「堅決防範匯率超調」。

市場關注的6月貸款市場報價利率（LPR）將在今（20）日公布，雖然此前人行縮量平價續作中期借貸便利（MLF），預示6月LPR調整機率不高。

但機構分析，考量到下半年經濟形勢，降息仍有必要，只是時間或將後延。

路透針對30名市場觀察者調查指出，對於原本6月LPR不變的人數比例正下降。有觀察者認為，與抵押貸款掛鉤的5年期LPR利率有機會下調，而更廣泛的1年期LPR利率可能保持不變。

報導稱，大陸經濟復甦勢頭正減弱，工業產出和消費者物價數據不及預期，而生產者價格仍在下滑。如不採取進一步的刺激措施，房地產行業不穩定的復甦有可能使整體經濟在更長時間內陷入低迷。

潘功勝在2024陸家嘴論壇上還表示，未來可考慮明確以人行的某個短期操作利率為主要政策利率，目前看，7天期逆回購操作利率已基本承擔了這個功能。其他期限貨幣政策工具的利率可淡化政策利率的色彩，逐步理順由短及長的傳導關係。

潘功勝還指出，持續改革完善貸款市場報價利率（LPR），著重提高LPR報價質量，更真實反映貸款市場利率水準。

專家指出，由此可見，LPR報價本身並不必然需要掛鉤或參考MLF利率。