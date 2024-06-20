時隔5年 大連再辦夏季達沃斯

2024年世界經濟論壇新領軍者年會（夏季達沃斯）將於6月25至27日在大連舉行。本屆年會主題為「未來增長的新前沿」，旨在共同應對不斷變化的全球格局所帶來的挑戰與機會。

中新社報導，根據世界經濟論壇在北京舉行的會前記者會消息，今年年會議程將圍繞六大主題支柱展開，包括：全球新經濟，中國和世界，人工智能時代的企業家精神，產業新前沿，對人進行投資，氣候、自然與能源相互聯繫。

大連是新領軍者年會的發源地，今年年會是時隔5年第八次在大連舉辦。世界經濟論壇大中華區主席陳黎明表示，年會在中國大陸舉辦，凸顯了亞洲是全球增長引擎，大陸作為世界第二大經濟體，依然是全球增長的最大貢獻國，更在全球事務中扮演著非常重要的角色。

近期，不少國際機構上調今年大陸經濟增長預期。談及大陸經濟發展前景，陳黎明坦言，儘管當前大陸經濟面臨一些短期挑戰，但大陸龐大的消費市場、當前科技前沿領域取得的顯著進步等，將為今年經濟增長提供重要支撐。據預測，大陸仍將是全球經濟增長的重要驅動力。

據悉，今年年會來賓數量再創新高，目前已吸引來自近80多個國家和地區的約1600位各界參會者。年會設置了約200個場次的活動，近50場會議網路直播。大連市市長陳紹旺在會上稱，目前大連已做好準備，期待海內外各界賓朋共赴夏季達沃斯。

大陸國家發改委國際司司長潘江希望，全球各界人士通過年會加深對中國大陸市場的瞭解。商業代表們能進行深度交流與合作，推動更多外資企業深耕大陸市場。同時，也鼓勵具備條件的大陸企業走出去，加快推動大陸高水平的對外開放。