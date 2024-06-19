大陸國資入股小米機器人 亦莊成機器人產業聚集地

大陸國資亦莊國投入股小米機器人，北京小米機器人技術有限公司近日發生工商變更，新增北京亦莊國際投資發展有限公司旗下北京屹唐創欣創業投資中心為股東，公司註冊資本由人民幣5,000萬元增至約5,555.56萬元，顯示人形機器人產業在大陸一級市場持續受到關注和市場青睞。

據科創版日報，亦莊國投於2009年成立，是一家以服務北京經濟技術開發區產業發展和科技新創為主的大陸國有資本投資公司。截至2023年底，亦莊國投資產總額超過人民幣1,165億元，所有者權益總額超過817億元。此外，亦莊國投在管投資項目199個，項目總出資額超過895億元。

小米機器人成立於2023年4月，現由北京小米智能科技有限公司和北京屹唐創欣創業投資中心共同持股，其經營範圍包含智慧機器人研發、人工智慧行業應用系統總體服務、人工智慧基礎資源與技術平台、微機電系統及組件製造等。

小米集團在大陸率先投入仿生機器人研發，已搭建數百人研發體系，涵蓋組件、軟硬體系統、操作控制和傳感等面向。

目前小米已發布四足仿生機器人CyberDog、全尺寸人形仿生機器人CyberOne和全新的仿生四足機器人CyberDog2。CyberDog2能對人的動作及語音指令做反應，並做前後跳、避開障礙物、後空翻等複雜動作；CyberOne則可以感知人類情緒，可對真實世界3D虛擬重建，可實現雙足運動姿態平衡。

今年6月4日，小米機器人搬遷至北京亦莊小米汽車工廠。隨著上百家機器人生態企業聚集於此，亦莊（北京經濟技術開發區）悄然成為北京南部機器人產業聚集地，其中半數是專精特新（專業化、精細化、特色化、新穎化）企業，形成覆蓋核心零組件、整機到應用的機器人全產業鏈體系。