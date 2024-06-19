華為拉攏微信 擬免收交易費

華為正在想辦法吸引更多開發者能為鴻蒙系統（Harmony OS）的應用生態投入資源，其中最重要的就是國民App微信。

彭博報導，華為與騰訊即將達成一項關於應用內交易的協定。知情人士消息稱，華為將同意不向騰訊收取微信應用內交易的任何費用，此前，這兩家公司進行了長達數月的談判。

作為回報，騰訊維護和更新微信應用程式，這意味著微信要在鴻蒙系統上投入相應資源。目前用戶可以在華為手機上下載和使用微信，但兩家公司並沒有正式協議要求騰訊定期更新微信。消息稱，知情人士同時表示，目前該談判還在進行中，雙方仍有可能無法達成協議。

若與騰訊達成協議，則意味著華為純血鴻蒙系統走完關鍵一步。

彭博報導，華為考慮在鴻蒙應用商店收取20%的佣金，華為想要通過降低佣金來吸引開發者為其系統製作遊戲。而部分中國手機廠商對其管道遊戲內購的抽成高達 50%。蘋果、谷歌官方管道會對通過其應用商店購買的應用、遊戲、電影或音樂訂閱收取 30% 的佣金。

這些動作背後一個重要的原因是華為鴻蒙系統占比的逐漸擴大。據研究機構Counterpoint Research資料，華為鴻蒙HarmonyOS在中國市場的占有率由2023年一季度的8%上升至2024年一季度的17%，iOS則從20%下降至16%，華為鴻蒙HarmonyOS在中國市場首次超越蘋果iOS，成為中國第二大作業系統。

據《財經》消息，在華為內部，有一條關於鴻蒙作業系統的生死線，跨越作業系統市場占有率的16%之後，鴻蒙作業系統才可以行動起來，逐步壯大生態，現在是推出純血華為鴻蒙系統最好的時間點，6月21日的華為全球開發者大會上，備受關注的HarmonyOS NEXT鴻蒙星河版預計將開啟Beta。

如果和微信牽手，華為也有了和蘋果進一步競爭的底氣。據騰訊財報數據，截至2023年底，微信及WeChat合併月活帳戶數達13.43億，年增長2%；騰訊在2023年三季度財報電話會上曾披露，當季微信小程式交易額1.5兆元，主要包含餐飲零售、交通出行、民生繳費等場景的線上線下服務。