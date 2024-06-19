快訊

一生摯愛車禍離世…他曾想找黑道報復 因1句話轉念「放下」圓亡妻夢

住處搜出火藥！孫安佐晚間移送地檢 全程目光空洞、不發一語

罕見！大陸廣汽本田大裁員 傳資遣費太優渥「員工搶爆了」

聽新聞
test
0:00 / 0:00

大陸廣汽本田裁員 傳因資遣費太優渥員工「搶報名」

聯合報／ 記者廖士鋒／即時報導
廣汽本田的裁員，因為資遣費相當優渥，而傳出員工爭搶報名的情況。圖為廣汽本田位於廣州黃埔的工廠。（圖／取自廣州市國有資產監督管理委員會官網）
廣汽本田的裁員，因為資遣費相當優渥，而傳出員工爭搶報名的情況。圖為廣汽本田位於廣州黃埔的工廠。（圖／取自廣州市國有資產監督管理委員會官網）

大陸廣汽本田汽車近期裁員，傳出因為資遣費用太過優渥，特別是「N+2+1.8」方案，導致員工搶名額參加，形成罕見的裁員景象。

大陸財經媒體「藍鯨新聞」報導，由大陸廣州汽車集團和日本的本田公司合資的「廣汽本田汽車有限公司」（簡稱廣本），5月以來啟動了大規模裁員，涉及多個條線，以主動離職為主，報導援引知情人士 18日說法稱，確認有「搶著被裁」的情況。消息指出，首批裁員名額搶爆了，「目前已走了2,300人」，最開始是900個名額由員工主動離職，還有超過1,000個名額被動裁，「後來發現報名異常火爆，就直接開放了」。

廣汽本田官網顯示，該公司成立於1998年，是由廣州汽車集團股份有限公司、本田技研工業株式會社和本田技研工業（中國）投資有限公司按50：40：10的股比共同投資建設和經營的企業。

此次廣本的裁員方案，傳出是「N+2+1.8」，「N」代表年限，「2」代表額外的兩個月工資，在「N+2」賠償之外，再給1.8個月的獎金。這樣的資遣費，相較於特斯拉4月宣布的全球大裁員給予的「N+3」資遣費，可謂更加優渥。

而在生產方面，知情人士表示，由於企業生產調整，有欠班（沒生產）的情況，這也是該批員工都搶著走的原因之一，「欠班意味著沒加班費，甚至正常的5*8小時的工作都滿足不了，生產工資就很低」。據指出，部分爭著走的員工多為臨退休人員，「很多都是廣汽本田當年承接的廣州標緻留下來的人，且大多都是這幾年退休。這部分人很多，但具體數量不清楚」。

去年廣本的產能利用率明顯下滑。2023年廣本報告期內產能為65.12萬輛，產能利用率為84.57%。而在2022年，廣本產能利用率達99.71%。今年5月，廣汽本田銷量為3萬1,931輛，同比下滑41.31%；今年前5個月累計銷量為17萬3,580輛，同比下滑24.30%。

目前大陸包含理想汽車、一汽大眾、廣汽本田都已傳出裁員消息，至於特斯拉上海的裁員，先前已經受到不少關注，尤其是撤回大量對應屆畢業生發出的錄取通知。

本田 資遣 離職

延伸閱讀

新北發展電動車出口產業鏈 7月辦充電樁技術座談

看特斯拉挑戰者Fisker破產 Nvidia投資人應有何警惕？

大空頭：特斯拉是史上最大股票泡沫 將崩跌至這個價位

突收哨兵模式通知！車主驚PO女駕駛「貼身衝擊」 網暴動：想買特斯拉

相關新聞

大陸廣汽本田裁員 傳因資遣費太優渥員工「搶報名」

大陸廣汽本田汽車近期裁員，傳出因為資遣費用太過優渥，特別是「N+2+1.8」方案，導致員工搶名額參加，形成罕見的裁員景象...

新華三與富士康合作建設首座海外工廠 今年9月投產

紫光股份董事長、新華三集團（H3C）總裁兼CEO于英濤，日前在2024浙江·灣合作周活動上發表演講，並宣布今年9月，新華...

陸家嘴論壇 上海市委書記：續增強國際金融中心競爭力

上海市委書記陳吉寧19日在2024陸家嘴論壇開幕式表示，上海將發揮「金融改革試驗田」作用，持續增強國際金融中心的競爭力與...

中國自主品牌崛起… 部分合資A級車「白菜價」 降至6萬多元

在6月衝量季，A級轎車市場的競爭已進入白熱化狀態。降至6萬多元。有合資A級轎車賣出「白菜價」，自主品牌新能源車還在加壓。...

小米汽車SU7上市2個多月 首批車主開始賣車

小米集團3月28日才風光宣布小米SU7上市，兩個多月後卻見第一批小米車主，已經開始賣車了。其中一個小米車主曾煒被迫降價9...

補稅風暴來襲? 國稅總局否認倒查30年 有查補稅 但非全國性

中國多個地方政府已要求多家企業補繳稅款，其中最遠「倒查30年」，追溯到90年代稅款，令民企噤若寒蟬，還有企業接到補稅通知...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。