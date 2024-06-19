新華三與富士康合作建設首座海外工廠 今年9月投產

紫光股份董事長、新華三集團（H3C）總裁兼CEO于英濤，日前在2024浙江·灣合作周活動上發表演講，並宣布今年9月，新華三和富士康合作的第一個海外工廠將在馬來西亞投產，未來將更好服務於東南亞和歐洲的客戶。

21世紀經濟報導，于英濤提到，在馬來西亞項目中，新華三將利用其在人工智慧（AI）、物聯網、雲計算、大數據和信息安全方面的專業知識，提供數位化解決方案和技術支持，這些技術將被用於促進馬來西亞的數位化轉型，提供全面的解決方案和服務。

同時，于英濤也表示，新華三的戰略是把海外作為未來成長的第二曲線。未來兩到三年，新華三將在美國、墨西哥和歐洲繼續跟台企一起，發揮台企在製造業領域精密製造的優勢，共同拓展海外市場。

鴻海曾於2021年6月10日宣布，以1.08億令吉（新台幣7.9億元）投資馬來西亞科技公司DNeX，取得5.03%股權，此舉被解讀為等同間接投資馬來西亞8吋晶圓廠SiTerra；鴻海也指出，本次投資也是鴻海「3＋3」領域投資規劃之一，未來藉此結盟擴大東協其他投資機會。