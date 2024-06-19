英制裁5中港企業 中國商務部：無國際法依據

針對英國政府對俄制裁名單涵蓋5間中港企業，中國商務部發言人今天聲稱，英方做法是「沒有國際法依據和聯合國授權的單邊制裁，是典型的『長臂管轄』行徑」，敦促英方立即糾正錯誤做法。

英國政府13日宣布新一輪對俄制裁名單，總計納入約50名個人、實體，其中包括5家中國和香港企業。

中國商務部官網今天以不具名發言人答記者問名義回應此事，指中方堅決反對英方以涉俄為由，對5家中國企業採取列單措施。並指稱英國不顧中方交涉、不顧中英經貿關係良好發展的勢頭，堅持列單（列入單邊制裁名單）中國企業，對中英經貿關係產生負面影響。

中國商務部還稱，英方做法是「沒有國際法依據和聯合國授權的單邊制裁，是典型的『長臂管轄』行徑」。並敦促英國從維護中英經貿合作大局出發，立即糾正錯誤做法，無條件停止列單中國企業。