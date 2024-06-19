陸家嘴論壇 上海市委書記：續增強國際金融中心競爭力
上海市委書記陳吉寧19日在2024陸家嘴論壇開幕式表示，上海將發揮「金融改革試驗田」作用，持續增強國際金融中心的競爭力與影響力，在推動中國式現代化中充分發揮龍頭帶動與示範引領作用。
2024陸家嘴論壇19日至20日登場，陳吉寧出席19日上午開幕式致詞時表示，加速建設國際金融中心，是中共中央賦予上海的重要使命，也是金融強國建設的重要內容，「習近平總書記對上海國際金融中心建設十分關心，寄予厚望」。
陳吉寧並指，在國家金融管理部門指導下，上海推動國際金融中心建設取得新的進展。今年一季度，上海金融市場成交額年增15.6%，全市科技貸款、綠色貸款和普惠貸款餘額均突破1兆元。
中共二十屆三中全會將於7月召開，陳吉寧說，上海將發揮「金融改革試驗田」作用，更好為國家試制度、探新路、補短板，持續增強國際金融中心的競爭力與影響力，在推動中國式現代化中充分發揮龍頭帶動與示範引領作用。
陳吉寧指出，將聚焦實體經濟，著力提升金融服務高質量發展；結合高質量共建一帶一路，更好服務企業「走出去」；深化高水平制度性開放，提升金融市場國際化水平，在國家金融管理部門指導下，例如對標跨太平洋夥伴全面進步協定（CPTPP）等相關規定；並更好統籌金融開放與安全，營造良好的金融發展生態，包含完善金融法治環境、加強金融風險監測評估，落實屬地責任等。
本屆論壇共同輪值主席、上海市長龔正發表主旨演講時則說，「建設金融強國，上海責無旁貸，上海國際金融中心也大有可為」。
他表示，上海要實施高水準金融對外開放，提高金融市場國際化水平，不斷增強給全球投資者的吸引力，加快打造成為全球人民幣、產品創新、交易、定價、結算、風險管理等中心。要發揮上海「五個中心」聯動發展優勢，加快建設國際經濟、國際金融、國際貿易、國際航運、國際科技創新中心。
2024陸家嘴論壇於6月19日至20日召開，由上海市政府、中國人民銀行、國家金融監督管理總局、中國證監會共同主辦，今年由證監會主席吳清與上海市市長龔正擔任共同輪值主席。本屆主題定為「以金融高質量發展推動世界經濟增長」，設有8場全體大會，議題涵蓋當前經濟、金融領域的熱點問題。
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