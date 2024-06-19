中國證監會：維護市場公平公正 加強監管有必要性
2024陸家嘴論壇今天在上海市舉行。中國證監會主席吳清表示，投資者是市場之本，為了維護市場公平公正，加強監管有必要性，以此提升資本市場內在穩定性。
2024陸家嘴論壇今天上午在上海市浦東香格里拉大酒店舉行，論壇主題為「金融高質量發展推動世界經濟增長」。吳清也是這次陸家嘴論壇共同輪值主席，他在演說中作出上述表示，另也同步預告，證監會將發布深化科創板改革8條措施。
吳清表示，投資者是市場之本，必須把加強監管放在更加突出的位置，不斷地完善、加強監管，提升資本市場內在穩定性，對於各種證券違法犯罪行為依法從嚴打擊，確實維護市場公開、公平和公正。
吳清舉例，上市公司財務造假有關狀況是監管執法的重點，這也是目前市場非常關注的問題，正在會同相關部門進一步地構建綜合防控體系、強化穿透式監管，鼓勵吹哨人舉報。
吳清指出，上市公司是中國優秀企業群體代表，也是資本市場的投資價值來源，證監會將進一步地引導上市公司樹立積極、主動回報投資者的意識，提升資訊透明度、秩序規範性，更好地運用現金分紅等方式回饋投資者。
吳清預告，證監會將發布深化科創板改革8條措施，健全發行承銷、併購重組、股權激勵等制度機制，更好地服務科技創新和新質生產力發展。服務新質生產力是資本市場的責任，也是難得的機遇，將能夠為資本市場帶來更多活水。
關於股票下市涉及的投資者保護問題，吳清說，對於其中的違法違規問題，必定追究到底，依法從嚴懲處相關責任人員。
中國人民銀行行長潘功勝在演說中表示，中國貨幣政策立場是支持性的，為經濟恢復提供金融支持，近期著實發揮了結構性貨幣政策工具作用，例如設立科技創新和技術改造再貸款、推出房地產支持政策組合等。
中國國家金融監督管理總局局長李雲澤指出，將推動保險業堅持內涵式發展、特色化經營、精細化管理，引導保險機構樹立正確的經營觀、業績觀、風險觀，完善公司治理機制，加快數位化轉型，提升經營管理效率。
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