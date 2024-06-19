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歐中車企閉門會議 中企籲提高大排氣量汽車關稅

中央社／ 台北19日電

回應歐盟向中國純電動車加稅，中國近日宣布對歐盟的進口豬肉及豬副產品進行反傾銷調查，中國車企也開始呼籲採取反制措施，並在18日與歐洲車企的閉門會議中，敦促中國政府提高大排量汽車進口的暫定關稅。

中共外圍官媒環球時報報導，中國與歐洲主要車企18日舉行閉門會議，中國車企和行業協會對歐盟針對中國電動汽車反補貼調查初裁表達強烈不滿，並呼籲政府採取堅決反制措施，建議積極考慮對大排氣量汽油車進口提高暫定關稅。

報導表示，與會的歐洲車企也反對歐盟對中國電動汽車徵收臨時反補貼稅，希望中歐雙方盡快開啟談判，避免貿易摩擦升級。中歐車企也共同呼籲反對貿易保護主義，維護基於規則的自由貿易。

中國過去就曾透過民間單位及對業界人士的採訪暗示，可能會透過汽車進口關稅採取報復措施。

歐盟中國商會（CCCEU）5月21日發布新聞稿指出，中國政府可能考慮提高從歐盟、美國進口的大型引擎汽車臨時關稅至25%，並表示中國這項行動主要考慮到事態發展，包括美國宣布對中國電動車加徵關稅，及歐盟過去準備在中國電動汽車的反補貼調查中採取的初步措施。

5月間，中國汽車技術研究中心首席專家、中國汽車戰略與政策研究中心副主任劉斌在接受中國官媒環球時報（英文版）獨家專訪時也曾建議，中國可以將進口大排氣量汽車的臨時關稅稅率調高到25%。

歐盟 豬肉 電動汽車

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