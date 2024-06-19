中國官方：5月非在校青年失業率14.2%連兩月下降

中國國家統計局今天發布5月份非在校青年失業率數據。其中，全國城鎮不包含在校生的16至24歲勞動力失業率為14.2%，較4月下降0.5個百分點，為連續2個月下降。

根據這項以年齡區分的官方失業率數據，5月份，全國城鎮不包含在校生的16到24歲勞動力失業率為14.2%，較4月下降0.5個百分點；不包含在校生的25到29歲勞動力失業率為6.6%，較4月下降0.5個百分點；不包含在校生的30到59歲勞動力失業率為4.0%，與4月持平。

中國國家統計局日前公布，5月全國城鎮調查失業率為5%，與4月相比持平。31個大城市城鎮調查失業率為4.9%，低於4月的5%。

中國今年將經濟成長目標定為「5%左右」，顯示仍要保住信心。就業目標則訂在今年新增就業1200萬人以上，城鎮調查失業率5.5%左右。