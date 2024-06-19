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2024陸家嘴論壇 上海市：加快建設國際金融中心

中央社／ 上海19日電

2024陸家嘴論壇今天在上海市舉行。中共上海市委書記陳吉寧表示，加快建設國際金融中心是重要使命，將持續打造市場化、法制化、國際化營商環境吸引更多外資金融機構。

2024陸家嘴論壇今天上午在上海市浦東香格里拉大酒店舉行，論壇主題為「金融高質量發展推動世界經濟增長」，陳吉寧在致詞中作上述表示。

陳吉寧表示，「加快建設國際金融中心」是黨中央賦予上海市的重要使命，這也是建設「金融強國」的重要內容，中共總書記習近平對於上海市作為國際金融中心建設十分關心、寄予厚望。

陳吉寧指出，上海市擁有加快建設國際金融中心使命，必須持續增強競爭力、影響力，在推進「中國式現代化」過程中，這也將充分地為中國各省市起示範、帶隊作用。

他提到，上海市將持續聚焦實體經濟，提升金融服務高品質發展以貼近企業需求；另將結合共建「一帶一路」，更好地服務企業「走出去」，支持上海市發展人民幣離岸交易、跨境貿易結算、海外融資服務等，使企業可以走出海外、壯大。

陳吉寧表示，將深化高水準制度性開放，提升金融市場國際化水準，在國家金融管理部門指導下，對接跨太平洋夥伴全面進步協定（CPTPP）、數位經濟夥伴關係協定（DEPA）等國際高標準經貿規則；另將更好地統籌金融開放與安全，完善金融法治環境。

他強調，上海市將持續打造市場化、法制化、國際化的營商環境，增強透明度和可預期性，以吸引更多外資金融機構和國際金融組織。

上海市委副書記、上海市長龔正指出，金融是國民經濟的血脈，推動金融高質量發展始終是上海市作為國際金融中心建設的重點，上海市正在成為具有競爭力、影響力的金融大城市，強化金融對於經濟成長的關鍵作用，成為世界一流金融中心。

上海 實體經濟 金融中心

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