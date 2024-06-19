今年以來首次！大陸4月小幅增持美國國債

美國財政部18日公布2024年4月的國際資本流動報告（TIC）。報告顯示，4月外國投資者持有的美國國債規模從3月的創紀錄高位有所回落。不過略微令人感到意外的是，大陸在當月小幅增持了美國國債，這也是今年以來大陸美債持倉規模的首度增加。

財聯社報導，報告顯示，大陸4月持有的美國國債增加33億美元，至7,707億美元。這也是至少一年來，大陸美債持倉變動規模最小的一次。

從2022年4月起，大陸的美債持倉就一直低於1兆美元。在3月減持後，大陸的美債持倉規模曾一度跌破去年10月的低位7,696億美元，進一步創下了2009年3月以來的新低。

而此次，大陸雖然在4月小幅增持了美債，但年內的累計減持規模仍高達456億美元，整體的減持趨勢尚難說已發生改變。

從美債的走勢看，美國國債價格在4月出現了較為明顯的走弱——與價格反向的美債收益率則一路走升，因當時報告顯示美國通膨仍頑固地高於美國聯準2%的目標，且一系列經濟數據保持強勁，導致投資者對美國聯準會年內降息的預期降溫。

當月，基準10年期美債收益率最終從4.194%大幅飆升至4.612%，而兩年期美國國債收益率則從4.603%升至5.046%。

另，先前公布的數據顯示，大陸央行在4月購金步伐其實是有所放緩。大陸央行上月發布的數據顯示，截至2024年4月末，大陸央行黃金儲備報7,280萬盎司，與上月相比上升6萬盎司（1.7噸），為2022年11月以來最低增幅。

整體來看，放眼大陸以外地區，美國主要海外債主其實在4月更多選擇了減持。

3月總體外國投資者持有的美國國債規模，從3月修正後的8.084兆美元降至了8.018兆美元。

在前十大美國海外「債主」中有四個，分別是大陸、開曼群島、法國和瑞士在當月增持了美債，其餘六個——日本、英國、盧森堡、加拿大、比利時、愛爾蘭在當月出現減持。

其中，「美國最大海外債主」日本在4月減持了375億美元美國國債，持倉規模降至1.15兆元。市場參與者先前一直在關注日本的美債持有量，原因是日本貨幣當局在4月底時進行了外匯干預，以支撐日元匯率。4月29日，日元兌美元匯率曾一度跌至34年低點160.24。

英國在4月也減持179億美元美國國債，至7,102億美元，持倉規模繼續位列第三。