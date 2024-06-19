陸央行將國債買賣納工具箱 潘功勝：不代表搞量化寬鬆

中國人民銀行（大陸央行）行長潘功勝19日表示，人行正在研究中國未來貨幣政策框架，其中包含將逐步把二級市場公債買賣納入貨幣政策工具箱。他並強調，把國債買賣納入貨幣政策工具箱不代表要搞量化寬鬆，而是會與其他工具綜合搭配使用。

2024陸家嘴論壇開幕式暨全體大會場次一19日登場，本屆主題為「以金融高質量發展推動世界經濟增長」，潘功勝於會上作主題演講時表示，人行正在研究中國未來貨幣政策框架。

潘功勝說，其中包含優化貨幣政策調控的中間變數。傳統上，人行對金融總量指標比較關注，貨幣政策曾對M2、社會融資規模等金融總量成長率設有具體的目標數值，近年來已淡出量化目標，轉為「與名目經濟成長基本匹配」等定性描述。

潘功勝表示，要進一步健全市場化的利率調控機制。持續改革完善貸款市場報價利率（LPR），針對部分報價利率顯著偏離實際最優惠客戶利率的問題，著重提高LPR報價質量，更真實反映貸款市場利率水準。並可考慮明確以央行的某個短期操作利率為主要政策利率。

他指出，要逐步將二級市場公債買賣納入貨幣政策工具箱，人行正與財政部共同研究推動落實，潘功勝並強調，「把國債買賣納入貨幣政策工具箱不代表要搞量化寬鬆」，而是將其定位於基礎貨幣投放管道和流動性管理工具，既有買也有賣，與其他工具綜合搭配。

對於金融市場帶給央行的挑戰，潘功勝稱，「當前特別是要關注一些非銀主體大量持有中長期債券的期限錯配和利率風險，維持正常向上傾斜的殖利率曲線，維持市場對投資的正向激勵作用」。

潘功勝還說，傳統意義上，貨幣政策是總量工具，「但中國經濟運作中，許多矛盾和挑戰是結構性的，結構調不好，總量調控也很難有效發揮作用」，因此要健全且精準適度的結構性貨幣政策工具體系。此外，也要提升貨幣政策透明度。

潘功勝表示，中國經濟仍面臨一些挑戰，主要是有效需求仍然不足，國內大循環不夠順暢，外部環境複雜性、嚴峻性、不確定性明顯上升。人行將繼續堅持支持性的貨幣政策立場，加強逆周期和跨周期調節。

潘功勝進一步表示，將把維護價格穩定、推動價格溫和回升作為重要考量，並統籌兼顧支持實體經濟成長與維持金融機構自身健康性的關係，主要考慮國內經濟金融情勢需要進行調控，並兼顧其他經濟體經濟和貨幣政策週期的外溢影響。

2024陸家嘴論壇於6月19日至20日召開，由上海市政府、中國人民銀行、國家金融監督管理總局、中國證監會共同主辦，今年由證監會主席吳清與上海市市長龔正擔任共同輪值主席。本屆主題定為「以金融高質量發展推動世界經濟增長」，設有8場全體大會，議題涵蓋當前經濟、金融領域的熱點問題。大陸證監會日前預告，將在本屆論壇中發布資本市場的相關政策措施。