快訊

台積電罕見喊冤繳稅不會少 聯發科也對租稅優惠出聲有何意涵

賴清德就職滿月推三大委員會 坐實「非常大總統」野心

卓榮泰答不出也無官員救駕 洪孟楷批：用民粹方式造謠

反制歐盟 陸車廠呼籲提高大排量汽油車進口關稅

聯合報／ 大陸中心／即時報導
中歐恐爆發汽車貿易戰。圖為今年5月26日拍攝，安徽蕪湖港朱家橋港區國際集裝箱碼頭上，大批等待出口的汽車。（新華社）
中歐恐爆發汽車貿易戰。圖為今年5月26日拍攝，安徽蕪湖港朱家橋港區國際集裝箱碼頭上，大批等待出口的汽車。（新華社）

歐盟將自7月4日起對中國進口電動車加徵臨時反補貼稅，最高稅率達38.1%。為反制歐盟這項作為，中國商務部本月17日宣布對歐盟豬肉和豬肉產品展開反傾銷調查。據環球時報報導，大陸車廠還建議北京當局，積極考慮對大排量汽油車進口提高暫定關稅。

環球時報指出，6月18日，中歐主要車企舉行了閉門會議。據參加會議的人士透露，與會的中方車企和行業協會均表達了對歐盟針對中國電動汽車反補貼調查初裁披露的強烈不滿，呼籲中國政府採取堅決反制措施，建議積極考慮對大排量汽油車進口提高暫定關稅。

報導稱，與會的歐洲車企均反對歐盟對中國電動汽車徵收臨時反補貼稅，希望中歐雙方盡快開啟談判，避免中歐貿易摩擦升級。中歐車企共同呼籲反對貿易保護主義，維護基於規則的自由貿易。

新華社報導，大陸國務院副總理丁薛祥當地時間18日在比利時布魯塞爾會見歐盟執委會副主席塞夫柯維奇（Maros Sefcovic）時，再度表達歐盟對中國電動汽車加徵關稅，是典型的保護主義，希望歐方避免設置綠色壁壘干擾正常經貿合作。

丁薛祥並強調，中方維護自身正當合法利益的決心堅定不移。

歐盟 豬肉 電動汽車

延伸閱讀

歐洲、大陸智庫選後對話：歐盟換屆雙邊關係挑戰不會變少

歐盟新領導3巨頭將出爐 范德賴恩可望續任執委會主席

歐盟官員罕見訪西藏 憂中國人權狀況「嚴峻」

國家級「青螺濕地」大排崩塌、路斷 澎湖縣府要修了

相關新聞

反制歐盟 陸車廠呼籲提高大排量汽油車進口關稅

歐盟將自7月4日起對中國進口電動車加徵臨時反補貼稅，最高稅率達38.1%。為反制歐盟這項作為，中國商務部本月17日宣布對...

競爭前所未有 分析師喊話3大車廠：快退出中國市場

在比亞迪、吉利等大陸本土車廠強勢崛起下，中國車市正陷入前所未有的激烈競爭。為此，美銀分析師約翰墨菲（John Murph...

中證監主席吳清宣布：推出「科創板改革」8項措施

2024陸家嘴論壇開幕式19日登場，中國證監會主席吳清在會上發表主旨演講時宣布，證監會將發布深化科創板改革的八項措施，健...

IMF宣布設立上海區域中心 加強亞太地區工作

2024陸家嘴論壇開幕式19日登場，國際貨幣基金（IMF）總裁喬治艾娃（Kristalina Georgieva）致詞時...

華府正推動荷日 進一步限制更多晶片設備輸大陸

美國商務部負責工業和安全的次長艾斯特維茲 （Alan Estevez），在與荷蘭政府會面後前往日本，以推動盟國收緊更多晶...

丁薛祥：歐盟對中國電動汽車加徵關稅是典型保護主義

新華社報導，大陸國務院副總理丁薛祥當地時間18日在比利時布魯塞爾會見歐盟執委會副主席塞夫柯維奇（Maros Sefcov...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。