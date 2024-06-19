反制歐盟 陸車廠呼籲提高大排量汽油車進口關稅
歐盟將自7月4日起對中國進口電動車加徵臨時反補貼稅，最高稅率達38.1%。為反制歐盟這項作為，中國商務部本月17日宣布對歐盟豬肉和豬肉產品展開反傾銷調查。據環球時報報導，大陸車廠還建議北京當局，積極考慮對大排量汽油車進口提高暫定關稅。
環球時報指出，6月18日，中歐主要車企舉行了閉門會議。據參加會議的人士透露，與會的中方車企和行業協會均表達了對歐盟針對中國電動汽車反補貼調查初裁披露的強烈不滿，呼籲中國政府採取堅決反制措施，建議積極考慮對大排量汽油車進口提高暫定關稅。
報導稱，與會的歐洲車企均反對歐盟對中國電動汽車徵收臨時反補貼稅，希望中歐雙方盡快開啟談判，避免中歐貿易摩擦升級。中歐車企共同呼籲反對貿易保護主義，維護基於規則的自由貿易。
新華社報導，大陸國務院副總理丁薛祥當地時間18日在比利時布魯塞爾會見歐盟執委會副主席塞夫柯維奇（Maros Sefcovic）時，再度表達歐盟對中國電動汽車加徵關稅，是典型的保護主義，希望歐方避免設置綠色壁壘干擾正常經貿合作。
丁薛祥並強調，中方維護自身正當合法利益的決心堅定不移。
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