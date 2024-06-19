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2024陸家嘴論壇 IMF：成立上海區域中心

中央社／ 上海19日電

2024陸家嘴論壇今天在上海市舉行，國際貨幣基金（IMF）總裁喬治艾娃（Kristalina Georgieva）宣布，將在上海開設區域中心，加強與亞太地區及其他地區夥伴的對話。

2024陸家嘴論壇今天上午9時在上海市浦東香格里拉大酒店舉行，喬治艾娃為與會來賓，在上海市委書記陳吉寧後上台致詞。

喬治艾娃宣布，IMF在中國人民銀行支持下，將在上海開設一個新的區域中心，以進一步地加強IMF與亞太地區和其他地區夥伴的對話，特別是與新興市場國家的對話。

她強調，這將是一個有價值的擴增，上海區域中心將促進IMF成員以及更廣泛的利益相關者、國際金融機構、學術界、智庫、民間社會組織和私營部門等有更為深入的接觸。

喬治艾娃點出上海區域中心將有3個重要工作領域。

喬治艾娃表示，上海區域中心將對於清單前列主題加以研究，包括金融科技、綠色金融、數位世界中的資本流動、數位貨幣、人工智慧角色、金融穩定中的新風險如何管理等議題。

她說，第2個領域為著力於數位經濟；第3個領域則以中國—國際貨幣基金聯合能力發展中心（China-IMF Capacity Development Center, CICDC）的成功為基礎，持續提供能力發展和培訓，CICDC也將搬遷，將與上海區域中心坐落在同一地點。

喬治艾娃致詞結束後，陳吉寧、上海市長龔正前往站台，現場舉行IMF在上海開設區域中心啟動儀式。

IMF 上海 貨幣

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