中國救市措施滿月 多地成交量增但房價跌

中國救房市措施「517新政」實施已滿一個月，上海、武漢、成都等大城市近期房屋成交量均攀升，但成交價格下跌，多地存在「以價換量」的情況。

綜合中國媒體「中國房地產報」、財聯社報導，中國目前已有超過8成的城市已執行新政措施，5月27日，上海跟進「517新政」，此後的兩週內上海商品住宅（不含保障房）共成交27.7萬平方公尺（約8.37萬坪），比實施新政前兩週增長10%。

據中指研究院的數據顯示，武漢新政一個月，新建住房成交6955戶，日均232戶，超越4月日均166戶的表現，增幅為39.8%。

另外，「新一線城市」成都房市的表現在新政實施後較為突出。據成都住建部門官網顯示，5月，成都市商品房成交面積為232萬平方公尺，較上一個月上升20.4%；中古屋共有1萬9489戶成交，總面積為186萬平方公尺，交易量高於2021年以來的月均值。

雖然中國多地城市房屋成交量呈現增長趨勢，不過多地的新屋、中古屋價格從5月開始逐漸下滑。

據中國國家統計局發布的5月份商品住宅價格變動情況統計數據顯示，5月一線、二線城市新屋與上月相比均下跌0.7%，三線城市與上月相比下跌0.8%，均為近年來最大跌幅。中古屋方面，5月一線城市與上月相比下跌1.2%，連續8個月領跌全中國城市；二、三線城市與上月相比分別下跌0.9%和1.0%，也創下近年來的最大跌幅。

諸葛數據研究中心高級分析師關榮雪分析，5月新房市場「以價換量」突出，價格總體持續下跌，上漲城市數量進一步縮減，創歷史新低。總體來看，目前價格市場仍缺乏上漲信心，行業調整趨勢仍在。

中原地產首席分析師張大偉認為，房地產市場經歷十幾年快速發展，與經濟增速的換擋期、結構調整、前期刺激政策的消化期疊加，使得部分寬鬆政策對市場的作用低於預期。隨著核心一、二線城市逐步落實各項舉措，接下來市場有望進入政策效果兌現期，6月房企將進入上半年業績衝刺階段。

中國人民銀行等部門在5月17日拋出系列房地產政策，外界視「517新政」為強而有力救房市措施，包括降頭期款比率、降利率等。

「517新政」也包括人民銀行宣布設立人民幣3000億元（約新台幣1.35兆元）保障性住房再貸款，鼓勵引導金融機構按照市場化、法治化原則，支持地方國有企業以合理價格收購已建成、未出售商品房，用作配售型、配租型保障性住房。