IMF宣布設立上海區域中心 加強亞太地區工作

2024陸家嘴論壇開幕式19日登場，國際貨幣基金（IMF）總裁喬治艾娃（Kristalina Georgieva）致詞時宣布成立IMF上海區域中心，並進行啟動儀式。喬治艾娃表示，歡迎與中國人民銀行（大陸央行）合作建立上海區域中心這項重要措施；該中心將進一步加強IMF在亞太地區的工作，有利於國際貨幣基金更深入地理解成員國的觀點，並促進國際經濟合作。

在19日陸家嘴論壇開幕式上，IMF上海區域中心正式啟動。上海市委書記陳吉寧、IMF總裁喬治艾娃、中國人民銀行行長潘功勝、上海市長龔正共同出席啟動儀式。

上海中心是國際貨幣基金在全球設立的區域中心之一，旨在加強國際貨幣基金與亞太地區經濟體的交流與合作，就新興市場和中等收入國家關注領域開展相關研究，為區域內經濟體提供有針對性的能力建構支持，維護全球和區域金融穩定。

喬治艾娃表示，歡迎與中國人民銀行合作建立上海區域中心這項重要措施。該中心將進一步加強國際貨幣基金在充滿活力的亞太地區的工作，有利於國際貨幣基金更深入地理解成員國的觀點，並促進國際經濟合作。

人行行長潘功勝表示，歡迎國際貨幣基金在上海設立區域中心，相信上海中心將深化國際貨幣基金與中國的合作，增強亞太區域國家間宏觀經濟政策交流協調，並推動維護全球與區域金融穩定。

2024陸家嘴論壇於6月19日至20日召開，由上海市政府、中國人民銀行、國家金融監督管理總局、中國證監會共同主辦，今年由證監會主席吳清與上海市市長龔正擔任共同輪值主席。本屆主題定為「以金融高質量發展推動世界經濟增長」，設有8場全體大會，議題涵蓋當前經濟、金融領域的熱點問題。大陸證監會日前預告，將在本屆論壇中發布資本市場的相關政策措施。