華府正推動荷日 進一步限制更多晶片設備輸大陸

美國商務部負責工業和安全的次長艾斯特維茲 （Alan Estevez），在與荷蘭政府會面後前往日本，以推動盟國收緊更多晶片製造設備輸入大陸限制，進一步打擊大陸生產先進半導體的能力。

彭博報導，知情人士透露，艾斯特維茲重點關注開發高頻寬記憶體（HBM）的大陸晶片工廠。

根據大陸企業數據提供商「企查查」訊息，從事HBM晶片研發的陸企包括武漢新芯，這是長江存儲的子公司。華為和長鑫存儲據報也在開發HBM。

路透報導，美國在2022年首度對總部設於加州的輝達（NVIDIA）、科林（Lam Research）等公司對中出口先進晶片和晶片設備實施全面限制。

去年7月，為了與美國政策保持一致，日本晶片設備製造商尼康（Nikon）、東京威力科創（Tokyo Electron）跟進限制了23種設備出口。

荷蘭政府隨後也開始對艾司摩爾（ASML）進行監管，在美國施壓下限制向大陸供應深紫外光（DUV）設備。美國聲稱華府對艾司摩爾有管轄權，因為這家公司的系統包含美國零件。

知情人士表示，華盛頓正在與盟友討論，將另外11家大陸晶片製造工廠列入限制名單。目前黑名單上有5家工廠，其中包括大陸最大的晶片製造商中芯國際（SMIC）。知情人士補充，美國也表明，希望控制更多晶片製造設備。

美國官員曾在今年4月訪問荷蘭，試圖阻止艾司摩爾為大陸某些設備提供售後服務，根據美國規範，美企不得為大陸先進工廠設備進行維修。但知情人士透露，艾司摩爾的服務合約仍有效，因為荷蘭政府無權中斷海外的這些合約。