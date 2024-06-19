快訊

王柏傑酒駕5萬元交保 女友謝欣穎恐將連帶受罰

Adobe搞複雜退訂流程、隱瞞退訂「高額取消費用」挨告 官方回應了

中職／日媒也關注返台打球 張育成社群15字感謝球迷祝福

丁薛祥：歐盟對中國電動汽車加徵關稅是典型保護主義

聯合報／ 大陸中心／即時報導
中共中央政治局常委、國務院副總理丁薛祥18日在比利時布魯塞爾會見歐盟執委會副主席塞夫柯維奇。（新華社）
中共中央政治局常委、國務院副總理丁薛祥18日在比利時布魯塞爾會見歐盟執委會副主席塞夫柯維奇。（新華社）

新華社報導，大陸國務院副總理丁薛祥當地時間18日在比利時布魯塞爾會見歐盟執委會副主席塞夫柯維奇（Maros Sefcovic）時，再度表達歐盟對中國電動汽車加徵關稅，是典型的保護主義，中方維護自身正當合法利益的決心堅定不移。

丁薛祥此行是與塞夫柯維奇共同舉行第五次中歐環境與氣候高層對話。丁薛祥表示，中方始終視歐洲為多極格局中的重要一極，將歐盟作為中國特色大國外交的重要方向和實現中國式現代化的重要伙伴。雙方要共同落實好中歐領導人重要共識，推動綠色轉型合作取得更加豐碩成果，鞏固中歐關係穩定向好勢頭。

丁薛祥指出，中歐雙方在綠色轉型中有廣泛共同利益和巨大合作空間。要有效發揮高層對話機制作用，求同存異，相向而行，保持環境與氣候合作積極勢頭，深化中歐綠色伙伴關係。要深入挖掘重點領域合作潛力，加強綠色能源、綠色低碳技術、塑料汙染控制、化學品環境管理等領域互學互鑒。要注重凝聚多邊進程合作共識，繼續共同發揮積極建設性作用，踐行真正的多邊主義，共建地球生命共同體。

隨後丁薛祥強調，電動汽車是能源綠色低碳轉型的標誌性產品。歐盟對中國電動汽車加徵關稅，是典型的保護主義，不利於歐盟綠色轉型，有損全球應對氣候變化合作大局。希望歐方增強環境氣候和經貿領域對華合作政策的一致性，避免因為經貿摩擦遲滯綠色轉型進程，避免設置綠色壁壘干擾正常經貿合作。

丁薛祥稱，雙方要通過對話協商，妥善處理經貿摩擦。中方維護自身正當合法利益的決心堅定不移。

據新華社報導，塞夫柯維奇表示，中國在全球事務中具有舉足輕重的影響力，同中國保持良好關係對歐盟至關重要。歐方讚賞中方推動綠色低碳發展的有力舉措和明顯成效，願同中方深化應對氣候變化、保護生態環境等領域合作，推動《聯合國氣候變化框架公約》第29次締約方大會取得成功，引領全球環境和氣候治理。歐方重視電動汽車產業發展，願同中方通過對話妥處分歧。

大陸國務院副總理丁薛祥18日在與歐盟執委會副主席塞夫柯維奇共同主持第五次中歐環境與氣候高層對話。（新華社）
大陸國務院副總理丁薛祥18日在與歐盟執委會副主席塞夫柯維奇共同主持第五次中歐環境與氣候高層對話。（新華社）

歐盟 綠色 電動汽車

延伸閱讀

歐洲、大陸智庫選後對話：歐盟換屆雙邊關係挑戰不會變少

歐盟新領導3巨頭將出爐 范德賴恩可望續任執委會主席

歐盟官員罕見訪西藏 憂中國人權狀況「嚴峻」

中反制歐盟 祭豬肉反傾銷調查 大戶西班牙盼有談判空間

相關新聞

丁薛祥：歐盟對中國電動汽車加徵關稅是典型保護主義

新華社報導，大陸國務院副總理丁薛祥當地時間18日在比利時布魯塞爾會見歐盟執委會副主席塞夫柯維奇（Maros Sefcov...

大陸PC市場復甦慢半拍 研究機構預測：今年衰退1%

研究機構Canalys最新報告顯示，大陸個人電腦（PC）市場復甦軌跡與全球趨勢不一致，預估今年大陸PC（含桌上型電腦、筆...

各大品牌PC出貨衰退 華為穩住陣腳 Q1銷量持平

Canalys發布的最新分析統計數據顯示，大陸2024年第1季的桌上型電腦和筆記型電腦出貨量中，各大品牌銷量大都衰退，前...

「滬九條」效應 上海房市交易升溫 二手房本月來日均成交800套

上海房地產新政「滬九條」5月底上路至今即將屆滿一個月，一舉釋放不少購屋需求。

9月23日起適用 港股遇惡劣天氣不休市

香港政府宣布，9月23日起在惡劣天氣下股市不休市，證券交易證券和衍生產品市場都將如常運作，包括IPO、滬深港通北向及南向...

大陸70城中古屋 5月房價全跌

大陸國家統計局17日發布70個大中城市中古屋房價比起上個月全數下跌。大陸財經媒體則指出，一二線城市的中古屋成交價數據近期...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。