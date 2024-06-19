東南亞房產 亞太買家新歡

聯合報／ 大陸新聞中心／綜合報導

亞洲房產科技集團「居外IQI」17日發布的2024年一季度「亞太地區買家的海外房產投資」報告顯示，東南亞正成為亞太跨境房產投資的新興目的地。　　

中新社報導，這份報告指出，今年一季度，除加拿大、美國、澳大利亞等傳統投資熱門目的地，東南亞國家如越南、印度尼西亞、菲律賓等也擠入亞太跨境房產投資者投資目的地前十名名單。亞太跨境房產投資出現區域內相互流動加速的趨勢。

報告指出，越南因快速的經濟增長、有利的投資環境和基礎設施投資計劃而備受關注。印度尼西亞人口眾多，經濟發展迅速，中等收入群體不斷壯大，房地產投資潛力較大。菲律賓因強勁的經濟增長和每年超300億美元僑匯而備受關注，僑匯有助於支撐當地房地產價格。

從主要買家來看，報告認為，中國內地、香港、馬來西亞、泰國、新加坡等是亞太地區最主要的跨境房產買家來源地。居外IQI（Juwai IQI）集團董事總經理何丹尼（Daniel Ho）表示，東南亞成為亞太跨境買家的新興目的地，與中國企業在東南亞的投資擴張不無關係。

「我們接觸到越來越多中國企業有意在馬來西亞、泰國和柬埔寨購地建廠，興建工業園，或是在新加坡設立地區總部。這些企業涉及科技、農業、化工、教育等多個領域，預計這股趨勢目前尚處於起步期」。

泰國普吉島房產開發商T.H Group Phuket市場部經理李思思說，今年以來，亞太投資者對普吉島房產的關注度上升。今年新推出的Ayana Phuket公寓，亞太地區買家的問詢數量比去年同期增加50%。

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