陸製H100燃機 通過可靠性驗證

聯合報／ 大陸特派員王玉燕／綜合報導
大陸首台H100型燃氣輪機。圖／本報四川德陽傳真
大陸首台H100型燃氣輪機。圖／本報四川德陽傳真

近日，東方汽輪機製造的大陸首台國產化H100燃機，在山東豐源185兆瓦級燃氣─蒸汽聯合迴圈熱電聯產項目現場，圓滿完成「72+24」小時可靠性驗證，機組運行平穩，振動、雜訊、氮氧化物排放等關鍵參數指標優良。

山東豐源項目，是山東省能源領域首台套重型燃機落地項目，規劃建設兩套燃氣—蒸汽聯合迴圈熱電聯產機組，採用東方汽輪機製造的大陸首台H100型燃氣輪機，配套了東方汽輪機設計製造的雙壓抽凝式單缸單排汽輪機，是實施園區集中供熱、減少大氣汙染物排放、滿足區域電網負荷增長需求、提高供電可靠性的最優選擇。整個項目建成後，預計年發電量超20億度。

H100型燃氣輪機，是目前世界上出力最大的雙軸燃氣輪機，也是100兆瓦等級效率最高、排放最低、啟停最快、調峰性能最好的燃氣輪機。燃氣—蒸汽聯合迴圈機組占地面積僅為傳統燃煤電廠的1/5，用水量僅為1/3不到，大大降低了資源消耗。

東方汽輪機總部位於四川省德陽市，隸屬東方電氣集團，是大陸最大的發電設備製造企業之一。此次成功通過可靠性驗證，將對H100型燃機的商業應用，起到良好的示範作用。

成功

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