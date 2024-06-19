大陸70城中古屋 5月房價全跌

聯合報／ 大陸新聞中心／綜合報導

大陸國家統計局17日發布70個大中城市中古屋房價比起上個月全數下跌。大陸財經媒體則指出，一二線城市的中古屋成交價數據近期已「集體消失」，官方可能想減少市場對房價下跌的過度關注。

大陸房價近兩個月迭創近年新低。5月各線城市的新屋和中古屋價格，月減幅度持續擴大。

根據大陸國家統計局的數據計算，4月，70個大中城市新建商品住宅和二手住宅的銷售價格月減0.6%和0.9%，跌幅分別擴大0.3和0.4個百分點，創近年來新高；5月，新屋和中古屋的銷售價格進一步下降，分別月減0.7%和1%。

大陸財經自媒體「櫻桃大房子」報導，包括北京、杭州、合肥、武漢、南京等至少15個城市，關閉了中古屋成交價顯示，這些地方的民眾若想買房，沒有公開的過往相關數據可參考。

媒體解讀，這是想讓民眾盡量不被市場影響。財經媒體「金融界」指出，市場整體下行壓力下，中古屋成交價資訊的不透明化，可能為了「打破房價下跌的慣性，為市場回暖創造條件」。

廣東省城規院住房政策研究中心首席研究員李宇嘉在「金融界」撰文分析，當前的中古屋交易是以社區內的「最低價成交」為主導，導致高於此價格的房源難以成交。在資金鏈緊張的業主急於套現的情況下，大幅降價可能引發價格預期的自我實現，觸發新一輪的降價潮。

文章說，一些地方政府透過遮蔽中古屋成交價資訊，來減少市場對價格下跌的過度關注。這個策略曾在過去房價過快上漲時被採用，通過屏蔽成交紀錄來遏制房價漲勢。現在，這一手段再次被用來穩定房價，減少市場的恐慌情緒。

大陸央行在5月17日推出救市措施，各城紛紛調降自備款成數和房貸利率，上海及廣州還加上放寬限購規定。根據市場機構中指研究院的數據，上海、深圳、杭州在當地政策公布後，房市成交量有所上漲；6月前兩周，重點50城新屋周均成交面積較5月成長24%，但仍較去年同期下降22.3%。

中指研究院市場研究總監陳文靜認為，核心城市政策效果正在顯現，但未來市場能否持續修復，仍依賴於接下來政策跟進節奏和力度，以及居民收入預期的改善。

售價 財經媒體

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