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9月23日起適用 港股遇惡劣天氣不休市

經濟日報／ 香港特派員李春／香港18日電
香港政府宣布，9月23日起在惡劣天氣下股市不休市。 美聯社
香港政府宣布，9月23日起在惡劣天氣下股市不休市。 美聯社

香港政府宣布，9月23日起在惡劣天氣下股市不休市，證券交易證券和衍生產品市場都將如常運作，包括IPO、滬深港通北向及南向交易、衍生產品的假期交易、收市後交易時段中所有證券和衍生產品市場等都繼續交易。

香港股市過去常因颱風而休市，例如在颱風來襲天文台掛8號以上風球、出現黑色暴雨等極端天氣時，股市、金銀交易所、銀行等都會停止交易。

港交所副行政總裁、聯席營運總監及市場聯席主管姚嘉仁說，在疫情期間，香港維持正常市場運作一段很長時間，許多證券公司在提供不同產品及服務時，也能做得到，但理解個別券商可能需要再適應，可以測試一下系統是否做得到，參與者也很願意為市場發展作出系統升級。

港府財經事務及庫務局局長許正宇表示，2018年起香港證券和衍生產品市場，因為惡劣天氣關閉11次，去年發生四次，其中三次需要全日停市，令投資者無法管理組合，面臨潛在市場風險，限制國際和大陸投資者，透過互聯互通參與大陸和香港市場。全球多個主要市場在任何天氣下都維持交易，是預設和慣常做法。

颱風 香港

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