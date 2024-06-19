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「滬九條」效應 上海房市交易升溫 二手房本月來日均成交800套

經濟日報／ 記者陳湘瑾／綜合報導
上海房地產新政「滬九條」5月底上路至今即將屆滿一個月，一舉釋放不少購屋需求。 新華通訊社
上海房地產新政「滬九條」5月底上路至今即將屆滿一個月，一舉釋放不少購屋需求。 新華通訊社

上海房地產新政「滬九條」5月底上路至今即將屆滿一個月，一舉釋放不少購屋需求。

澎湃新聞報導，「滬九條」推出後效應逐步顯現，新房來訪量和成交量提升，二手房帶看量和成交量明顯增加，成交價格總體平穩。

國盛證券研究報告顯示，「滬九條」實施前，上海二手房成交套數日均547.9套；5月27日至6月14日，日均成交818.3套，尤其6月1日至16日，二手房日均成交套數維持在800.5套，較新政前增加超過四成。

上海太平洋房屋相關負責人告訴第一財經記者，「滬九條」新政釋放相當比率的客戶資格，特別是對剛性需求客人的刺激效果比較明顯，從新政上路第一周的情況來看，該機構成交最多的族群是受益社保五年改三年政策的非滬籍人士，外地單身者和多孩家庭。

至於二手屋市場的熱度能否傳到新房市場，據第一財經訪問中指研究院上海高級分析師陳炬蘭，從單周數據來看，新政後的第一、二周上海商品房共成交27.7萬平方公尺，相比新政上路前的兩周增長10%，新房市場明顯提振。

新房開盤及認購方面，新政至6月16日，共有17個項目開盤，其中有一項目是開盤即售罄。

上海 二手房 成交量

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