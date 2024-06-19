聽新聞
test
0:00 / 0:00
「滬九條」效應 上海房市交易升溫 二手房本月來日均成交800套
上海房地產新政「滬九條」5月底上路至今即將屆滿一個月，一舉釋放不少購屋需求。
澎湃新聞報導，「滬九條」推出後效應逐步顯現，新房來訪量和成交量提升，二手房帶看量和成交量明顯增加，成交價格總體平穩。
國盛證券研究報告顯示，「滬九條」實施前，上海二手房成交套數日均547.9套；5月27日至6月14日，日均成交818.3套，尤其6月1日至16日，二手房日均成交套數維持在800.5套，較新政前增加超過四成。
上海太平洋房屋相關負責人告訴第一財經記者，「滬九條」新政釋放相當比率的客戶資格，特別是對剛性需求客人的刺激效果比較明顯，從新政上路第一周的情況來看，該機構成交最多的族群是受益社保五年改三年政策的非滬籍人士，外地單身者和多孩家庭。
至於二手屋市場的熱度能否傳到新房市場，據第一財經訪問中指研究院上海高級分析師陳炬蘭，從單周數據來看，新政後的第一、二周上海商品房共成交27.7萬平方公尺，相比新政上路前的兩周增長10%，新房市場明顯提振。
新房開盤及認購方面，新政至6月16日，共有17個項目開盤，其中有一項目是開盤即售罄。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言