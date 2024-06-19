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各大品牌PC出貨衰退 華為穩住陣腳 Q1銷量持平

經濟日報／ 記者林宸誼／綜合報導
大陸最暢銷的五個PC品牌中，華為排名第二。圖為華為上海旗艦店裡擺自家筆記型電腦、平板電腦等產品。 記者林宸誼／攝影
大陸最暢銷的五個PC品牌中，華為排名第二。圖為華為上海旗艦店裡擺自家筆記型電腦、平板電腦等產品。 記者林宸誼／攝影

Canalys發布的最新分析統計數據顯示，大陸2024年第1季的桌上型電腦和筆記型電腦出貨量中，各大品牌銷量大都衰退，前五名中僅有華為穩住陣腳，保持出貨量持平，在市場排名中第二位。

而聯想雖然依舊排在第一名，但是出貨量下跌16%；第三名的惠普，出貨量更是暴跌了24%，估計與今年傳出惠普將大部分筆電生產線從大陸遷出有一定關係；蘋果則排在第五位，出貨量也是暴跌21%。

在平板電腦出貨量中，華為更是力壓蘋果、小米、榮耀、聯想等一眾廠商，2024年第1季的年增長率達到88%，出貨量達到了214.1萬台，成為2024年第1季平板出貨量的第一名，市占達到29%。

排在第二名的是蘋果，市占從去年第1季的34%降到27%，出貨量則是下降3%左右。

除此之外，小米也在平板電腦產品線上也出現比較快速的增長，年增長率達到35%，增長速度也非常可觀，不過市占並沒有增加太多，僅從2023年第1季度的11%增長至12%，榮耀的出貨量則出現7%的下跌。從數據不難看出，華為的回歸，一定程度上也是影響蘋果與榮耀的平板電腦銷量。

Canalys預測，伴隨著AI PC概念及產品的推出，桌上型電腦和筆電的出貨量在2025年預計會增加12%左右，而平板電腦的出貨量2024年、2025年僅會保持4%的增長速度。

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