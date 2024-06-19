大陸PC市場復甦慢半拍 研究機構預測：今年衰退1%

研究機構Canalys最新報告顯示，大陸個人電腦（PC）市場復甦軌跡與全球趨勢不一致，預估今年大陸PC（含桌上型電腦、筆電和伺服器）市場預計會衰退1%，不過，大陸本土化PC採購的政策效應下，預估明年大陸市場表現可望更加強勁，PC出貨量可望大幅成長12%。

據Canalys微信公眾號消息，報告指出，儘管全球PC市場已恢復成長趨勢，但大陸第1季的PC出貨量仍下跌12%，尤其商用PC衰退高達19%，一般消費用PC衰退8%，預估今年下半年本土化PC採購政策將發酵，帶動大陸全年PC市場只小幅衰退1%。

陸今年Q1桌機和筆電出貨量 圖／經濟日報提供

報告指出，大型國企和地方政府部門的PC採購需求相當大，今年大陸桌上型電腦出貨量預期將表現良好，年增率達10%，但一般消費者和私人企業在PC等方面的支出仍保持謹慎，預計全年筆記型電腦出貨量將衰退5%。

Canalys分析師徐穎表示，市場競爭日益激烈，硬體和軟體創新尤為重要，但更重要的是，廠商要具備足夠能力利用這些創新，將之整合進入其設備生態系統，提供更吸引人的體驗並讓使用者受益，大陸市場存在很多機會，政府對人工智慧（AI）創新態度積極，PC和平板電腦廠商應充分利用這些機會和利多政策。

報告還提到，AI不僅推動PC市場發展，也成為平板電腦市場重要催化劑。儘管第1季筆電和桌上型電腦出貨量分別衰退13%和11%，但平板電腦卻出現22%成長，這歸功學習平板的需求成長及大陸本土智慧手機廠商對打造多設備生態系統策略的重視。

Canalys公布今年首季各大PC品牌銷售狀況，聯想以34%市占率居第一，出貨量272.8萬台，年減16%，華為排第二，出貨量95.6萬台，與去年同期相近，但市占率拉高到12%，惠普第三名，出貨量69萬台，市占率9%。