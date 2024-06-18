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2024年陸富豪外流人數料再創世界之最 有錢人愛潤美

中央社／ 倫敦18日綜合外電報導

英國投資移民顧問公司今天發表報告指出，預計中國今年將流失1萬5200名高淨值人士，富豪外流人數再創世界之最，恐進一步衝擊中國經濟。

日經亞洲（Nikkei Asia）報導，根據英國恒理環球顧問事務所有限公司（Henley & Partners）報告，對於中國經濟軌跡的不確定性，以及地緣政治緊張局勢，是許多中國百萬富豪（以美元計算）選擇離開祖國的首要考慮因素。

根據研究人員，中國的國際主要競爭對手美國，為百萬富豪的移居首選。該公司發現，中國去年有1萬3800名高淨值人士（HNWI）離開，多數移居美國、加拿大及新加坡。高淨值人士定義是持有至少100萬美元流動資產。

此外，這份報告也顯示，預計英國今年將流失9500名百萬富豪，在全球僅次於中國。

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