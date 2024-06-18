經濟不佳簽證難辦 大陸跨境旅遊仍未恢復疫前水準

中國自2023年初鬆綁疫情管控至今約1年半，然而海外旅遊復甦情形不如預期，於此同時國內旅遊則大受歡迎。分析指出，經濟不振令消費者更加節儉，且辦理簽證的手續仍繁複，造成這個狀況。

路透社報導，中國於2023年初鬆綁防疫措施、重新開放邊境以來，許多國際旅遊業者與市場期待來自中國的旅客。然而至今1年半，中國海外旅遊的復甦落後於市場預期，對全球旅遊相關公司、旅館和零售商造成打擊。

報導指出，由於房地產危機仍未解決，高失業率以及經濟前景黯淡等壓力，中國的消費者變得更加節儉。

「消費者比過去更加注重成本，這也影響了旅遊趨勢」，根據國際管理諮詢公司奧緯諮詢（OliverWyman）的報告，5月間將中國國際旅遊的復甦預期延後至2025年底，比去年的預測延後了半年；中國未來研究會旅遊分會副會長劉思敏則認為，中國的海外旅遊可能要再過5年才能恢復至疫情前的水準。

除了經濟不佳造成的影響外，簽證問題也是中國消費者赴海外旅遊人數與意願降低的原因。

奧緯諮詢駐香港合夥人沃特斯（Imke Wouters）指出，2023年中國邊境重新開放後出國旅行的人之中，有40%決定今年不再出國旅行，「主要原因是許多歐洲國家的簽證申請不便且辦理時間較長」。

報導引述一名北京38歲的王姓民眾表示，原本預計要在5月下旬赴法國旅遊並欣賞法國網球公開賽，然而無法如期預約並申請簽證，因此決定取消出國計畫，轉而赴長沙旅遊，「當地的食物很棒，而且我欣賞了一場音樂會，花費是在法國的1/10」。

相比之下，對中國實施免簽證測的國家則獲得中國遊客的青睞，包含新加坡、馬來西亞、泰國、阿拉伯聯合大公國、卡達和沙烏地阿拉伯。

報導另引述旅遊平台攜程集團執行長孫潔表示，根據數據顯示，瑞士越來越受到中國的高端遊客歡迎；此外，由於日圓貶值，今年赴日本的中國遊客也激增。