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瑞銀汪濤：中國房地產政策支持 需進一步加碼

經濟日報／ 記者楊筱筠／台北即時報導
瑞銀投資銀行亞洲經濟研究主管及首席中國經濟學家汪濤指出，年內中國大陸官方不會降低MLF利率，但隨著銀行存款利率進一步下調，LPR利率可能會下調10到20個基點。圖／中新社
瑞銀投資銀行亞洲經濟研究主管及首席中國經濟學家汪濤指出，年內中國大陸官方不會降低MLF利率，但隨著銀行存款利率進一步下調，LPR利率可能會下調10到20個基點。圖／中新社

瑞銀投資銀行亞洲經濟研究主管及首席中國經濟學家汪濤18日指出，年內中國大陸官方不會降低MLF利率，但隨著銀行存款利率進一步下調，LPR利率可能會下調10到20個基點（1基點=0.01個百分點）。她補充說：「如果經濟增長動能不及預期、房地產活動進一步走弱，我們認為7月政治局會議或之後可能出台更多政策支持措施」。

瑞銀指出，受益政策放鬆，瑞銀維持對房地產銷售有望在未來幾個月內企穩的基準預測。6月到第3季初，出口有望保持同比穩健增長。總體而言，繼1季度GDP增長超預期後，預計第2季GDP環比增長將有所放緩，但去年基數較低可能支撐其同比增速維持在5.3%左右，下半年經濟增長動能將持穩在4到5%，全年GDP增速將達到4.9%。

惟房地產支持政策、尤其是去庫存幅度弱於預期、或出台時點晚於預期，房地產銷售和價格進一步下降，基準預測將面臨一些下行風險。

汪濤指出，近期提振購房需求的政策需要一定時間見效，惟效果可能在逐步減弱，中國大陸央行設立了新的再貸款工具以支持房地產去庫存，但到目前為止各地去庫存進展有限。為進一步推動房地產去庫存，官方將進一步增加再貸款規模、並降低其利率。

儘管5月中旬以來房地產政策明顯放鬆，但6月上半月主要城市的新房銷售仍同比下跌，整體二手房掛牌量居高不下。近期提振購房需求的政策可能需要一定時間見效，不過瑞銀認為其效果可能在逐步減弱。汪濤指出，如果中央政府出台自上而下的指導方案明確去庫存政策實施的相關細則，這將有助於降低道德風險、減少地方政府的猶豫和觀望態度。

除了推進去庫存，政府正在擴大房地產融資協調白名單機制，推動保交樓。此外，自5月以來，政府債券發行和財政政策支持逐步加碼，這應有助於支撐基建投資和整體信貸增長。不過考慮到地方隱性債務持續受限，預計2024年基建投資增速將較2023年放緩。

房地產 瑞銀

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