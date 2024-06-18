瑞銀汪濤：陸救房政策效果漸弱 料政策支持有望加碼

大陸5月社會消費品零售總額增長優於預期，但房地產開發投資數據仍持續走跌。瑞銀首席中國經濟學家汪濤表示，大陸5月經濟增長動能表現不一，預期大陸央行或進一步增再貸款規模及降利率。她並指，近期提振購房需求的政策可能需要一定時間見效，不過，其效果可能在逐步減弱。

汪濤提到，大陸5月社會消費品零售增長好於預期（其基期較低），製造業投資維持快速增長。得益於全球科技周期上行和外需穩健，出口年增率顯著反彈。但房地產活動仍年比下跌，經季節性調整後的房地產銷售和新開工面積均較4月和第一季水準略有下降。

汪濤指出，基礎建設投資年增率放緩，主要是由於大陸地方政府財政狀況疲軟，地方融資平台融資受限。工業生產增長放緩幅度超過預期，其中大陸國內經濟活動較弱，抵銷出口成長加速提振。按5年複合年增長率計算，相較4月份，多數經濟活動的增長動能基本上持穩或略有好轉，但均弱於第一季。

汪濤表示，儘管5月中旬以來房地產政策明顯放鬆，但6月上半月主要城市的新房銷售仍年比下跌，整體二手房掛牌量居高不下。她認為，近期提振購屋需求的政策可能需要一定時間見效，不過其效果可能逐漸減弱。

汪濤進一步稱，大陸央行設立新的再貸款工具來支持房地產去庫存，但到目前為止各地去庫存進展有限。而為進一步推動房地產去庫存，料大陸央行可能會進一步增加再貸款規模、並降低其利率。若大陸中央政府推出自上而下的指導方案明確去庫存政策實施的相關細則，這將有助於降低道德風險、減少地方政府的猶豫和觀望態度。

此外，自5月以來，大陸政府債券發行和財政政策支持逐步加碼，汪濤分析，這應有助於支持基建投資和整體信貸增長。不過，考慮到地方隱性債務持續受限，仍然預期今年基建投資增速將較去年放緩。

汪濤預期，年內大陸央行不會降低MLF利率，但隨著銀行存款利率進一步下調，LPR利率可能會下調10至20個基點。她補充，若大陸經濟增長動能不及預期、房地產活動進一步走弱，瑞銀認為7月政治局會議或之後可能會推出更多政策支持措施。