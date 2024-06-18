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傳2025年香港上市 滴滴：目前沒有時間表

中央社／ 台北18日電
中國網約車龍頭滴滴出行傳出計畫在2025年於香港上市。對此，滴滴回應，目前沒有上市時間表。（中新社）
中國網約車龍頭滴滴出行傳出計畫在2025年於香港上市。對此，滴滴回應，目前沒有上市時間表。（中新社）

中國網約車龍頭滴滴出行傳出計畫在2025年於香港上市。對此，滴滴回應，目前沒有上市時間表。

美國媒體The Information引述知情人士報導，滴滴全球擬於2025年在香港首次公開募股（IPO），滴滴高層近數個月與美國投資者保持會面，包括參與由摩根士丹利、摩通、高盛等投行主辦的會議，並向投資者介紹滴滴已重獲北京當局信任，業務亦正在改善。

對此，滴滴回應，當下聚焦於持續深耕主營業務，更好地服務乘客，司機和合作夥伴，不斷提升產品服務和創新能力，為產業和社會創造長期價值。

滴滴並強調，一直與投資人保持常態化的溝通，同步公司的業務進度。關於IPO，目前沒有時間表。

滴滴出行在2021年6月不顧中國官方反對，在美國掛牌上市，結果上市不到一週隨即遭到中國官方出手監管，對滴滴展開一系列的調查，並下架應用程式，以致股價一路走低。

同年12月3日宣布擬自美股退市，準備回到香港上市。

滴滴出行 美國 香港

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