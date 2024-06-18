陸發改委：大陸消費者對新能源汽車需求將持續走高

大陸發改委發言人李超18日在記者會上指出，綜合各方面情況看，大陸消費者對新能源汽車需求還將持續走高，新能源汽車特別是電動汽車仍將保持較快速度增長，這也大幅催生充電基礎設施建設需求。

李超表示，截至去年底，大陸全國新能源汽車保有量超過2,000萬輛，其中純電動汽車保有量1,552萬輛，佔比超過76%。

對於歐盟將對中國進口的電動車加徵關稅，李超稱，此舉不僅損害中國企業合法權益，也將阻礙歐盟企業長遠健康發展，還將擾亂和扭曲包括歐盟在內的全球汽車產業鏈供應鏈；同時損害歐盟消費者自身利益、加重歐盟化石能源對外依賴，也將破壞歐盟自身綠色低碳轉型進程和全球應對氣候變化大局。

對於發改委今年以來作為重點的「以舊換新」政策，李超指出，今年前五個月，設備工器具購置投資年增17.5%，對全部投資增長貢獻超過50%；首五月，主要電商平台家電以舊換新銷售額增長超過80%，以舊換新成為推動家電消費增長的重要因素。

外界關注以舊換新的財政支出問題，大陸發改委指出，大陸財政部撥付中央財政投資人民幣64.4億元支持汽車以舊換新，下達人民幣5億元支持老舊農機報廢。

針對即將到來的夏季電力考驗，發改委指出，將從三方面來保障電力安全穩定供應：一是從供應上，抓好煤炭穩產穩供；二是著力提升重點地區和重點時段用電頂峰的發電能力；三是加強跨省區電力調度，利用各地用電負荷特性差異，積極通過電力中長期合約、現貨市場等市場化方式，開展跨省跨區餘缺互濟。