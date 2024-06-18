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中國上市公司被要求巨額補稅 專家：加強稅收徵管

中央社／ 北京18日電

多家中國上市公司今年以來紛紛收到補稅通知，由於金額可觀加上時間跨度大，在當前中國經濟低迷背景下，引起「稅務倒查30年」的揣測；專家則說這是加強稅收徵管的縮影。

陸媒澎湃新聞今天報導，今年以來多家A股上市公司被要求補稅，有公司收到的補稅金額近人民幣5億元，也有一家酒公司要補納消費稅、城市維護建設稅及教育附加等共計8500萬元，補稅期間自1994年1月1日至2009年10月31日。

稅務部門補稅公告發出後，引起市場廣泛關注，一時之間「稅務倒查30年」的聲音四起，但上海國家會計學院應用經濟系主任葛玉御表示這是誤解。

報導引述葛玉御說，「近期出現的一系列所謂上市公司補稅的事件，是依法加強稅收徵管的一個縮影，並不存在所謂『倒查30年』，但因為是上市公司，且當前經濟尚在復甦的過程中，由此產生了一定誤解」。

據報導，上述酒公司所涉的湖北宜昌稅務部門也否認「倒查30年」說法，並表示對這家酒公司發出稅務事項通知書是因為審計部門發現酒公司前期有稅款欠繳，稅務部門依程序正常追繳，「審計追欠，沒啥特殊的原因和背景，不要誤讀」。

葛玉御分析，引發輿情主要是因為時間跨度長，這是源於一般對稅務局追徵稅款期限的誤會，「通常三年，特殊情況五年，但認定為偷、騙、抗稅的，無限期追徵」。

上市公司 消費稅 經濟系

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