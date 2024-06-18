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智庫：中國經濟卡需求不足 增加政府支出是解方

中央社／ 上海18日電

中國社會科學院學者張斌表示，中國目前面臨需求不足問題，導致民眾、企業對於經濟成長缺乏信心；增加政府支出可以帶動私營部門收入，再刺激私營部門支出。

中國社會科學院世界經濟與政治研究所副所長張斌在今天刊發的澎湃新聞專訪中作出上述表示。

中國國家統計局最新統計資料顯示，5月消費者物價指數（CPI）年增率0.3%，漲幅持平4月年增率，3月年增率0.1%、2月年增率0.7%，連續4個月維持小幅度正成長。

張斌表示，需求不足帶來過低通貨膨脹，企業收入、營利偏低，就業機會、新增投資也偏低，導致民眾收入、政府稅收跟著偏低。這樣的環境使得企業、民眾對於未來預期、信心疲弱，需求不足是目前經濟關鍵問題。

張斌認為，需求不足導致原因包括市場自發力量、政策干預力量，還有這兩種力量的綜合反應。COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情後，市場自發需求沒有出現強又有力的恢復，民眾、企業的支出維持在較低水準，顯然疫情後遺症仍在。

他說，房地產市場目前尚在深度調整階段，拖累了宏觀經濟，由於政府賣地收入下滑等原因，政府一般公共預算支出、政府基金支出等兩部分成長速度在今年前4個月皆呈負成長，這成為了目前需求不足最大的拖累。

他強調，市場自發需求偏弱疊加財政或貨幣政策未能對需求不足構成有效對沖，政府、企業、民眾均陷入收入成長速度下滑困境，使得支出成長速度也下降，構成了惡性循環，在這個過程中，預期愈來愈弱，需求不足現象愈加嚴重。

張斌指出，為了增加私營部門收入，政府支出是非常重要的管道，政府部門支出多了，非政府部門收入就會增加，可快速地刺激私營部門支出，這是現在迫切需要解決的問題，「接下來，需要盡最大努力實現年初制定的政府支出目標」。

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