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陸電池大廠寧德時代 傳要求員工執行「896」工作制

聯合報／ 記者黃雅慧／即時報導
寧德時代，傳出號召員工執行「896」工作制，即早上8點上班，晚上9點下班，每周工作六天。（路透）
寧德時代，傳出號召員工執行「896」工作制，即早上8點上班，晚上9點下班，每周工作六天。（路透）

中國大陸車用電池巨頭寧德時代，近日傳出號召員工「奮鬥100天施行896工作制」，亦即符合條件的員工自本月12日起，早上8點上班，晚上9點下班，每周工作六天，一起「奮鬥100天」。消息傳出後引發大陸網友熱議。

據央廣網、21世紀經濟報導等陸媒報導，寧德時代相關人士回應稱：此事為謠言。但也有分析認為，有謠言意味寧德時代過去「躺賺」時代已不復返。

近日網上有文件顯示，寧德時代向員工發出了「奮鬥 100 天」的號召。小紅書也有一些網友曬圖，展示「奮鬥 100 天」的海報。另，搜狐財經曬圖顯示，針對「奮鬥 100 天」的號召，寧德時代還有補充通知說明：「外籍員工不強制，按照他們的意願。」

財聯社引述寧德時代內部員工說法稱，上周五部門開會口頭通知此事，並表示：「之前是也要加班，但不強制到9點。」另有知情者透露，該號召是針對一定級別以上員工，並非所有員工。

事實上，寧德時代「奮鬥100天」此前已有傳聞。IT之家報導，大陸公眾號「暗物質 WAVES」在2022年就發文提到寧德時代「奮鬥100天」，文中稱：「大多數部門都是896、8106，早八晚九或者早八晚十，每周單休。老員工對加班早已無感，當第一個100天結束後，他們又迎來了無數個這樣的100天。」

今年以來，大陸電池價格戰激烈程度加劇，磷酸鐵鋰電芯（動力型）的均價年減52%，三元鋰電芯（動力型）年減44%。伴隨價格戰的是營收銳減。

寧德時代2024年第一季報顯示，公司實現營收人民幣797.71億元，年減10.41%；歸母淨利潤人民幣105.10億元，年增7.00%。值得注意的是，寧德時代營業收入年增率已連續兩季下滑，今年第一季的營業收入規模更是2022年第二季以來的單季新低。

大陸有網友在小紅書曬出寧德時代公司電腦「奮鬥100天」的網頁。（圖／取自IT之家）
大陸有網友在小紅書曬出寧德時代公司電腦「奮鬥100天」的網頁。（圖／取自IT之家）

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