尷尬了！雲南一警犬被偷 網友：去狗肉館看看？
據瀟湘晨報等媒體報導，一份「尋狗啟事」近日在大陸網上引發熱議，因為這則啟事要找的狗竟然是雲南德宏瑞麗的一隻警犬，這隻名為「臘門」的德國牧羊犬，是在本月15日被偷的。
深圳廣播電視台指出，有網友發布影片稱，瑞麗公安一隻處於放養狀態的退役警犬「臘門」，平時很溫順，但15日上廁所時被人當作流浪狗牽到電動車帶走了。目前已經找了兩天，希望有人能提供線索。
之後有不少大陸網友在瑞麗公安局的官方帳號留言：「聽說你家警犬被偷了」「快找同事，你同事被偷了」。
但更多人表示，「要不要去當地的狗肉館看看？」「估計給吃了啊，這算不算襲警？」「說不定已經上桌了......」「那麼多攝像頭還找不到嗎？」
瀟湘晨報記者17日多次聯繫瑞麗公安局求證無果。但當地一處邊防派出所人員證實，警犬被偷是真的，是特警大隊的警犬，「其他情況暫時不清楚」。
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