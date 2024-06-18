聽新聞
test
0:00 / 0:00

超快充電池 寧德、比亞迪競逐

經濟日報／ 記者黃雅慧／綜合報導

大陸電池巨頭寧德時代計畫在下半年推出其充電倍率達到6C的動力電池，該產品為麒麟電池的二代產品。此外，比亞迪據報也醞釀推出超快充電池產品。接近比亞迪人士稱，比亞迪的6C快充電池也在研發中。大陸電動車充電速度也正加速捲出新速度。

6C電池代表10分鐘即可為電動車充滿電，「C」指充電倍率，動力電池支持「幾C」充電倍率意味著能在幾分之一個小時內充滿電。一般以峰值倍率為標準，意即充電過程中的最大峰值倍率達到「幾C」即可被稱作「幾C 超充」。

36氪報導，理想、極氪等車企都已經與寧德時代就麒麟二代產品進行了技術交流，但尚未決定是否在今年推出搭載相應技術的車型。

此前，中創新航去年底就曾表示，公司將在今年第4季量產支持6C充電倍率的46系大圓柱電池，同時充電10分鐘補能80%的5C電池也將在2024年量產裝車。

目前理想MEGA與全新極氪001搭載的是寧德時代的5C麒麟電池和5C神行電池，充電峰值倍率均能達到5C，基本可以實現12分鐘內將電池從10%充到80%。

報導引述行業人士分析指出，為了實現6C充電倍率並兼顧更高能量密度，不排除採用鐵鋰加上三元的混合材料體系。

寧德時代 材料 電動

延伸閱讀

中國5企業「大包大攬」歐洲盃廣告贊助 比亞迪提供官方用車

余承東稱比亞迪「卷王」…汽車藍皮書論壇：中企內卷自斷出海路

曾是中國汽車業龍頭！上汽過去5年銷售暴跌200萬輛、市值蒸發1兆2千億

比亞迪搭載英國威廉王子 陸新能源車歐洲市佔率提升

相關新聞

陸反制歐盟 啟動豬肉反傾銷調查

歐盟執委會上周對中國電動車祭出加稅的初步裁定後，中方昨天也發布反制措施。大陸商務部昨公告，對原產於歐盟的「進口相關豬肉及...

大陸70城新屋價又跌 凸顯產業景氣仍未見底

大陸國家統計局公布5月大陸70個大中城市商品住宅銷售價格。路透依此測算，今年5月70個大中城市新房價格指數月跌0.7%，...

外籍者享便捷支付 海南先行示範

今年以來，大陸積極優化入境旅遊支付服務，正在建設國際旅遊消費中心的海南打造支付便利化「先行示範區」，外籍人士一入境就能使...

2023年陸商貿物流總額126.1兆人民幣

16日在河北廊坊發布的「中國商貿物流發展報告（2023）」顯示，2023年中國商貿物流總額達126.1萬億元（人民幣，下...

陸獨角獸企業375家 分布56城市

重慶16日發布「中國獨角獸企業研究報告2024」，報告指出，2023年中國獨角獸企業共375家。其中，超級獨角獸企業12...

陸社會消費品零售 升溫

大陸國家統計局昨（17）日公布，5月社會消費品零售總額達人民幣3兆9,211億元，年增3.7%，較上月加速1.4個百分點...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。