超快充電池 寧德、比亞迪競逐

大陸電池巨頭寧德時代計畫在下半年推出其充電倍率達到6C的動力電池，該產品為麒麟電池的二代產品。此外，比亞迪據報也醞釀推出超快充電池產品。接近比亞迪人士稱，比亞迪的6C快充電池也在研發中。大陸電動車充電速度也正加速捲出新速度。

6C電池代表10分鐘即可為電動車充滿電，「C」指充電倍率，動力電池支持「幾C」充電倍率意味著能在幾分之一個小時內充滿電。一般以峰值倍率為標準，意即充電過程中的最大峰值倍率達到「幾C」即可被稱作「幾C 超充」。

36氪報導，理想、極氪等車企都已經與寧德時代就麒麟二代產品進行了技術交流，但尚未決定是否在今年推出搭載相應技術的車型。

此前，中創新航去年底就曾表示，公司將在今年第4季量產支持6C充電倍率的46系大圓柱電池，同時充電10分鐘補能80%的5C電池也將在2024年量產裝車。

目前理想MEGA與全新極氪001搭載的是寧德時代的5C麒麟電池和5C神行電池，充電峰值倍率均能達到5C，基本可以實現12分鐘內將電池從10%充到80%。

報導引述行業人士分析指出，為了實現6C充電倍率並兼顧更高能量密度，不排除採用鐵鋰加上三元的混合材料體系。