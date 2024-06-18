陸反制歐盟 啟動豬肉反傾銷調查

歐盟執委會上周對中國電動車祭出加稅的初步裁定後，中方昨天也發布反制措施。大陸商務部昨公告，對原產於歐盟的「進口相關豬肉及豬副產品」進行反傾銷立案調查，調查時間為期一年，特殊情況下可延長六個月。

據了解，大陸是歐盟重要的豬肉出口市場，西班牙、丹麥、荷蘭、法國都是主要供應商。據大陸海關總署數據，去年歐盟占大陸豬肉進口總量約五成，單是西班牙就占總量的二成三。此外，今年一月大陸也曾宣布對歐盟進口的白蘭地發起反傾銷調查。

據大陸商務部公告，今年六月六日，收到中國畜牧業協會代表大陸豬肉及豬副產品產業正式提交的反傾銷調查申請，在依據大陸反傾銷條例有關規定進行審查後，決定自六月十七日起，對原產於歐盟的進口相關豬肉及豬副產品進行反傾銷立案調查。

公告指出，本次調查確定的傾銷調查期為二○二三年一月一日至該年十二月卅一日，產業損害調查期間為二○二○年一月一日至二○二三年十二月卅一日。調查範圍為生豬屠宰加工後的產品，包括鮮、冷、凍豬肉，或乾、燻、鹽醃或鹽漬的相關豬副產品等。

公告並稱，被調查的利害關係人可在廿天內，將書面意見提交至大陸商務部貿易救濟調查局。調查自今年六月十七日起，通常應在二○二五年六月十七日前結束調查，特殊情況下可延長六個月。

大陸商務部貿易救濟調查局負責人表示，調查機關根據大陸有關法律法規並遵循世貿組織規則對申請書進行審查，認為申請符合反傾銷調查立案條件，決定發起調查。大陸調查機關將依法調查，充分保障各利害關係人權利，並依調查結果客觀公正裁決。

此前，歐盟執委會於本月十二日發布對中國電動車反補貼調查的初裁披露，擬徵收最高百分之卅八點一的臨時反補貼稅率，當時大陸商務部、外交部均回應，將採一切必要措施，捍衛陸企權益。大陸官方環球時報和路透也曾於上月報導，隨歐中貿易緊張加劇，陸企擬要求對進口自歐盟的部分豬肉產品、乳製品展開反傾銷、反補貼調查。