華為推5G輕量化標準

華為持續擴大事業版圖，針對業界終端高可靠、高穩定、低故障的要求，近日與大陸三大電信商（中國移動、中國電信、中國聯通）發表RedCap（5G輕量化）長穩標準。

華為無線網路產品線副總裁方向表示，RedCap是中高速物聯最佳載體，可望加速5G應用輕裝上陣與規模化發展。

環球網指，華為攜手中國信通院、三大電信商、產業客戶、產業鏈上下游多家合作夥伴在蘇州舉辦RedCap產業高峰會，共同商討在RedCap新賽道上做大5G物聯，打造億級聯接。

所謂5G RedCap（Reduced Capability，降低能力）即是一新的5G設備類型，主要針對大規模IoT（Internet of Things）應用。與傳統5G設備相比，5G RedCap設備在效能和複雜性上有所降低，但在覆蓋範圍、設備成本和功耗上最佳化。

華為中國區5G創新部長王法表示，5G商用五周年，產業應用正走深向實，協助數位經濟高質量發展。RedCap提供性能成本雙優的5G連接，在視聯、車聯、工業能源、消費類等廣闊的toC、toB市場呈現蓬勃發展之勢。