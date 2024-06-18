聽新聞
test
0:00 / 0:00

紅杉中國創始人將離開美團 引發外界猜測對平台巨頭前景信心不足

經濟日報／ 記者黃雅慧／綜合報導
紅杉中國創始人沈南鵬。 （中新社）
紅杉中國創始人沈南鵬。 （中新社）

大陸知名平台巨頭美團公告指出，紅杉中國創始人兼合夥人沈南鵬因其他工作安排，待股東周年大會結束後退任非執行董事一職。也代表他將結束九年的任期。

港交所披露，從2018年美團上市以來，沈南鵬旗下的紅杉中國至少減持美團超過600億港元（約新台幣2,400億元）。沈南鵬退出美團引熱議，雖然紅杉中國減持套現為正常投資操作，但外界更關注沈南鵬是否對美團的前景信心不足。

創投日報報導，有投資人評價指出，投資經驗豐富的沈南鵬在擔任美團非執行董事期間，為美團提供投資及業務戰略、財政紀律等方面的建議，使得美團上市後成為市值最高的港股新經濟公司之一。同時，紅杉中國在美團與大眾點評的合併中也發揮積極的推動作用。

近年面對抖音、快手等競爭對手，美團推出包括特價團購等業務，特價團購也為美團帶來了新的業績增量，與此同時，美團近期官宣邀請大陸知名影星胡歌代言，試圖在內捲市場中拿下千團大戰。不過，美團業績增長方式仍不脫燒錢補貼，也讓外界質疑能維持多久。

美團今年第1季調整後的淨利潤為人民幣74.88億元，年增36.4%。但僅核心本地商業的淨利潤已達到人民幣97億元。另一方面新業務營收年增18.5%，但新業務運營仍持續虧損人民幣28億元，經營虧損率縮窄至14.8%。

綜合21世紀經濟等陸媒報導，美團2018年9月正式在港上市，紅杉中國持股比例為12.05%。但自2019年以後，紅杉中國陸續減持美團。美團2023年年報顯示，截至去年年底，沈南鵬通過紅杉資本及其他受控實體持有美團1.69%股權，另有實益權益0.17%。雖然截至2023年底，紅杉中國中間有微幅增持，但持股數變動為-29.47%。

資料顯示，沈南鵬自1999年創辦攜程旅行網並成功將其推向那斯達克上市後，便開啟了其創業和投資生涯。富比世在6月初發布的2024年最佳創投人榜單，沈南鵬依然是前十名中唯一的中國投資人，他靠著對字節跳動、美團、拼多多的成功投資，今年位列全球第三。

人民幣 成功 業績

延伸閱讀

大陸618 AI電商仍是偽命題

蛋價跌破新低！超商茶葉蛋是否會降價？4家業者回應了

前夫郭宗坤遭爆外遇！柯以柔哽咽「沒想過自己會離婚」

孫安佐最新近況曝光 現身孫生影片被虧「鋼鐵人喝符水」

相關新聞

陸反制歐盟 啟動豬肉反傾銷調查

歐盟執委會上周對中國電動車祭出加稅的初步裁定後，中方昨天也發布反制措施。大陸商務部昨公告，對原產於歐盟的「進口相關豬肉及...

大陸70城新屋價又跌 凸顯產業景氣仍未見底

大陸國家統計局公布5月大陸70個大中城市商品住宅銷售價格。路透依此測算，今年5月70個大中城市新房價格指數月跌0.7%，...

外籍者享便捷支付 海南先行示範

今年以來，大陸積極優化入境旅遊支付服務，正在建設國際旅遊消費中心的海南打造支付便利化「先行示範區」，外籍人士一入境就能使...

2023年陸商貿物流總額126.1兆人民幣

16日在河北廊坊發布的「中國商貿物流發展報告（2023）」顯示，2023年中國商貿物流總額達126.1萬億元（人民幣，下...

陸獨角獸企業375家 分布56城市

重慶16日發布「中國獨角獸企業研究報告2024」，報告指出，2023年中國獨角獸企業共375家。其中，超級獨角獸企業12...

陸社會消費品零售 升溫

大陸國家統計局昨（17）日公布，5月社會消費品零售總額達人民幣3兆9,211億元，年增3.7%，較上月加速1.4個百分點...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。