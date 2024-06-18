李強宣布單方面免簽 澳民眾赴陸旅遊興趣增

經濟日報／ 記者謝守真／綜合報導

大陸國務院總理李強宣布把澳洲納入單方面免簽國家。消息公布後半小時，大陸旅遊平台攜程的國際平台「Trip.com」澳洲遊客搜尋中國相關關鍵字熱度較前一日增加超過80%。而在即將來臨的暑假檔期，「澳洲-中國」機票均價年減近三成。

據央視新聞，今年以來中澳間的航班持續加密，雙方往來熱度也逐步恢復。攜程數據顯示，今年以來，澳洲名列中國入境遊第五大客源國，入境旅遊訂單年增達155%，澳洲到中國的航班數量年增幅則超過220%。攜程表示，澳洲遊客至中國的熱門目的地包括上海、廣州、北京、成都、深圳等城。而在即將到來的暑假，「澳洲-中國」的機票均價較去年同期降低近三成左右。

然而，第一財經指出，中澳航線上的中外承運人現階段呈一面倒局面。據航班資訊平台「航班管家」統計，6月中澳航線，澳航是唯一國際承運人，執行航班量占中澳航線總航班量3.4%，中方承運人占據剩餘的市場，其中東航、南航、廈航航班量位居前三，占總航班量的七成以上。

對此，攜程集團副總裁秦靜認為，這項政策的施行將加速中國與澳洲之間的旅遊交流及經貿互動，同時也將惠及在澳洲生活的逾百萬華人華僑，讓他們回國探親或旅遊的過程更為簡便順暢。

澳洲 航班 航線

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