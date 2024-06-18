外籍者享便捷支付 海南先行示範

今年以來，大陸積極優化入境旅遊支付服務，正在建設國際旅遊消費中心的海南打造支付便利化「先行示範區」，外籍人士一入境就能使用便捷支付。

中新社報導，海南推出試點的「海南放心付」平台。出租車司機只需在具備NFC（近場通信）功能的手機上下載安裝「海南放心付」APP，即可替代傳統POS機進行刷卡收款，外籍人士可直接使用VISA、MasterCard等境外銀行卡支付。

除了「海南放心付」平台，海南以「大額刷卡、小額掃碼、現金兜底」思路在海口、三亞進行支付試點，滿足外籍人員需求。

海口騎樓老街是海南國際化支付服務示範區，今年數百家商戶配備了可受理外卡刷卡的智能POS機。目前商家支持外卡支付、現金支付和移動支付三種方式。海口騎樓老街的太陽河興隆咖啡店店長符傳貴說，騎樓老街每天都有很多境外遊客到訪，現在附近銀行網點可以境外銀行卡ATM機取現，店內既可以境外銀行卡刷卡，也可以微信或支付寶掃碼，給境外人士多種支付的選擇。

中國人民銀行海南省分行表示，截至5月末，海南省全國性銀行機構布放支持境外銀行卡取現ATM機覆蓋率已達97.98%，全省可受理境外銀行卡商戶2.85萬戶。今年前5個月，海南省移動支付累計服務境外用戶超5萬人，交易筆數和金額分別為2023年全年的1.71倍和1.55倍。從出租車到酒店，從餐飲店到旅遊景區，海南各行業的外卡受理、外幣兌換等便利化水平都在提高。 「以前境外客人以現金支付為主，今年越來越多採用電子支付」。海口寶發勝意酒店副總經理康凱敏說，酒店支持境外銀行卡的便捷支付，一些境外遊客還開通微信或者支付寶的移動支付，「支付方式多元化，支付過程便利化，境外遊客體驗感更好，消費意願更高」。