巴菲特減持比亞迪股 套現3.11億港元

股神巴菲特旗下波克夏再次減持比亞迪股票，港交所昨（17）日公布文件顯示，6月11日，波克夏以每股230.46港元的均價減持134.75萬股比亞迪H股，合計套現約3.11億港元（約新台幣12.4億元）。其持股比例由7.02%降至6.9%，持股約7568.61萬股。

澎湃新聞報導，波克夏上一次披露的減持資訊為2023年10月25日，持股比例從8.05%降至7.98%。

據港交所披露易規定，大股東增減持股票只有橫跨某整數百分比時，才需要作出披露。從持股比例看，在兩次已披露資訊間，波克夏還有賣股。2008年9月29日，巴菲特旗下波克夏斥資18億港元以每股8港元認購比亞迪2.25億股股票。自2022年8月24日首次減持比亞迪以來，已多次減持比亞迪。