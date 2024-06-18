巴菲特減持比亞迪股 套現3.11億港元

經濟日報／ 記者林茂仁／綜合報導
股神巴菲特旗下波克夏再次減持比亞迪股票。 (美聯社)
股神巴菲特旗下波克夏再次減持比亞迪股票。 (美聯社)

股神巴菲特旗下波克夏再次減持比亞迪股票，港交所昨（17）日公布文件顯示，6月11日，波克夏以每股230.46港元的均價減持134.75萬股比亞迪H股，合計套現約3.11億港元（約新台幣12.4億元）。其持股比例由7.02%降至6.9%，持股約7568.61萬股。

澎湃新聞報導，波克夏上一次披露的減持資訊為2023年10月25日，持股比例從8.05%降至7.98%。

據港交所披露易規定，大股東增減持股票只有橫跨某整數百分比時，才需要作出披露。從持股比例看，在兩次已披露資訊間，波克夏還有賣股。2008年9月29日，巴菲特旗下波克夏斥資18億港元以每股8港元認購比亞迪2.25億股股票。自2022年8月24日首次減持比亞迪以來，已多次減持比亞迪。

均價 巴菲特 波克夏

延伸閱讀

中國5企業「大包大攬」歐洲盃廣告贊助 比亞迪提供官方用車

余承東稱比亞迪「卷王」…汽車藍皮書論壇：中企內卷自斷出海路

逢低買進陸股？ 網曝「投資最慘絕境」：連巴菲特都急賣

不服輸、上進心強！4生肖註定事業成功…巴菲特、郭董上榜

相關新聞

陸反制歐盟 啟動豬肉反傾銷調查

歐盟執委會上周對中國電動車祭出加稅的初步裁定後，中方昨天也發布反制措施。大陸商務部昨公告，對原產於歐盟的「進口相關豬肉及...

大陸70城新屋價又跌 凸顯產業景氣仍未見底

大陸國家統計局公布5月大陸70個大中城市商品住宅銷售價格。路透依此測算，今年5月70個大中城市新房價格指數月跌0.7%，...

外籍者享便捷支付 海南先行示範

今年以來，大陸積極優化入境旅遊支付服務，正在建設國際旅遊消費中心的海南打造支付便利化「先行示範區」，外籍人士一入境就能使...

2023年陸商貿物流總額126.1兆人民幣

16日在河北廊坊發布的「中國商貿物流發展報告（2023）」顯示，2023年中國商貿物流總額達126.1萬億元（人民幣，下...

陸獨角獸企業375家 分布56城市

重慶16日發布「中國獨角獸企業研究報告2024」，報告指出，2023年中國獨角獸企業共375家。其中，超級獨角獸企業12...

陸社會消費品零售 升溫

大陸國家統計局昨（17）日公布，5月社會消費品零售總額達人民幣3兆9,211億元，年增3.7%，較上月加速1.4個百分點...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。