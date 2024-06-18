陸獨角獸企業375家 分布56城市

重慶16日發布「中國獨角獸企業研究報告2024」，報告指出，2023年中國獨角獸企業共375家。其中，超級獨角獸企業12家，新晉獨角獸企業72家。

中新社報導，2024中國（重慶）獨角獸企業大會16日舉行，長城戰略諮詢在會上發布上述報告。該報告的獨角獸企業標準是：在中國註册，具有法人資格的企業；成立時間不超過10年；獲得私募投資，且尚未上市；企業估值超過（含）10億美元為獨角獸企業；企業估值超過（含）100億美元為超級獨角獸企業。

報告顯示，2023年中國獨角獸企業分布於39個賽道。前沿科技獨角獸企業成為主流，大模型、可控核聚變、新型儲能獨角獸企業加快湧現。「高端智能裝備與器件」賽道首次出現獨角獸企業。

獨角獸企業自主創新能力持續增強。報告稱，275家獨角獸企業擁有發明專利，企均超70件，較2022年增長56.6%。

獨角獸企業所在地域呈現「高集聚、廣分布」特徵。報告稱，2023年中國獨角獸企業分布在56個城市。北京、上海、深圳、廣州集聚超五成的中國獨角獸企業。合肥、武漢、重慶、蘇州等城市獨角獸企業新晉速度加快。溫州、揚州、宣城等7城成為獨角獸企業新城。 報告還分析了投資方：2023年新晉獨角獸企業中，近半數的投資方具有國資背景。中東資本作為投資新勢力加速入局，參投11家中國獨角獸企業。

這是長城戰略諮詢第八次發布中國獨角獸企業研究報告。長城戰略諮詢董事長武文生在會上回顧了中國獨角獸企業八年來的發展。2016年至2023年，中國獨角獸企業數量從131家增長至375家，總估值增幅超一倍。累計139家獨角獸企業在大陸國內外資本市場上市，超四成選擇赴港上市，同時，上海證券交易所科創板上市的前沿科技獨角獸企業增多。