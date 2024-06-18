2023年陸商貿物流總額126.1兆人民幣

聯合報／ 大陸新聞中心／綜合報導
河北廊坊發布「2023中國商業零售百強企業」，榜單顯示中國零售百強銷售恢復向好。圖為今年1月上海豫園商城的民俗藝術燈會。（新華社）
河北廊坊發布「2023中國商業零售百強企業」，榜單顯示中國零售百強銷售恢復向好。圖為今年1月上海豫園商城的民俗藝術燈會。（新華社）

16日在河北廊坊發布的「中國商貿物流發展報告（2023）」顯示，2023年中國商貿物流總額達126.1萬億元（人民幣，下同），同比增長5%。該報告由中國商務部流通業發展司、中國物流信息中心共同編寫，在2024中國．廊坊國際經濟貿易洽談會上正式發布。 　　

報告顯示，2023年，中國社會物流總額為352.4萬億元，同比增長5.2%。社會物流總費用占GDP的比率為14.4%。中國商貿物流總額達126.1萬億元，同比增長5%。商貿物流網絡日益健全，縣域商業體系建設加快推進，截至2023年底，中國已累計改造899個縣級物流配送中心。

報告指，中國商貿物流發展呈現出批發業物流逐步向供應鏈服務拓展、零售業物流加快精細化轉型等特徵。冷鏈物流設施短板加快補齊，冷庫總量約2.28億立方米，冷藏車保有量約43.2萬輛，同比增長12.9%。餐飲住宿物流定製化服務快速發展，餐飲業全年食材流通規模達6.1萬億元，淨菜市場規模突破3000億元。住宿業物流需求恢復到2019年高位。 　此外，進出口物流保持韌性增長，出口物流量同比增長6.7%，進口物流量同比增長13.0%，全年港口貨物吞吐量170億噸，比上年增長8.2%。 　　

報告還對2024年商貿物流發展趨勢做出預測，預計隨著各項宏觀政策措施協同發力，消費需求持續恢復，中國商貿物流將由恢復性增長向溫和增長轉變。預計國際化方面，物流基礎設施互聯互通持續推進，國際物流大通道不斷延伸拓寬。

會上還發布「2023中國商業零售百強企業」，榜單顯示，中國零售百強銷售恢復向好。2023年，中國零售百強企業的銷售規模為3.4萬億元（人民幣，下同）。 數據顯示，2023年，中國零售百強企業的銷售規模為3.4萬億元，按可比口徑計算，同比增長3.3%，增速較2022年提升7.5個百分點。零售百強企業與中國商品零售市場恢復態勢保持一致。 　中國商業聯合會執行會長兼秘書長王民說，2023年零售百強企業中，銷售規模超千億元的有5家。銷售規模在100億元至500億元之間的零售企業市場增長較快，共實現銷售額9317億元，同比增長9.1%。

分業態來看，2023年零售百強中，以奧特萊斯、便利店、購物中心為主的零售企業銷售規模實現兩位數的同比較快增長，增速分別為23.8%、18.4%和16.7%。

此外，區域內實體零售企業銷售規模較快提升。2023年零售百強企業中，區域內實體零售企業有64家，共實現銷售額9164億元，同比增長8.9%，增速快於跨區域實體零售企業7.5個百分點。

人民幣 住宿 物流

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